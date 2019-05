Domenica IN chiude con il botto una stagione di ascolto d’oro grazie a zia Mara

Tre milioni di spettatori per una domenica di fine maggio sono un risultato più che eccezionale per Mara Venier. E’ vero, senza competitor qualcuno dirà ma è anche vero che la Venier ha incassato ascolti vincenti anche quando aveva qualcuno con cui confrontarsi. E poi non è di certo colpa sua se Mediaset ha deciso di non mandare in onda Domenica Live spostando il programma della d’urso dopo le 17. Mara ha fatto il suo per tutta la stagione riportando 1 milioni di spettatori, che si erano persi strada facendo negli ultimi due anni, sul primo canale. Un risultato non da poco che torna anche nell’ultimo appuntamento con la Domenica IN che piace agli italiani. Una edizione che resterà sicuramente nella storia per gli ascolti. Siamo lontani dai numeri che la Rai faceva con L’Arena nella stessa collocazione oraria, almeno nella fascia che va dalle 14 alle 16 ma Mara ha fatto davvero il miracolo. La domenica è di nuovo sua, lo è stata e forse lo sarà anche il prossimo anno, qualora lei e la dirigenza Rai scegliessero di andare avanti per una nuova edizione.

MARA VENIER TORNA A SETTEMBRE CON DOMENICA IN? LA SUA RISPOSTA

DOMENICA IN CHIUDE CON ASCOLTI D’ORO: MARA VENIER E’ DA RECORD

Certo di cose da migliorare ce ne sarebbero e anche tante: dalla regia ai contenuti delle interviste spesso caotiche a causa degli errori di chi da dietro dovrebbe gestire la situazione. Ma questa Domenica IN piace al pubblico di Rai 1. Migliorare si può e forse anche gli ascolti possono crescere ancora, nonostante l’offerta delle altre reti, delle piattaforme in streaming e dello sport che alla domenica resta fortissimo.

Mara in ogni caso chiude alla grande, ecco i numeri

3.179.000 18.30% (2 ore) e 2.542.000 15.60% nel finale.

E Mara ce l’ha fatta anche se non ha sempre trovato l’appoggio della dirigenza di Rai 1. Pensiamo all’ultima puntata di Domenica IN che avrebbe dovuto ospitare il vincitore di Amici. O pensiamo alla penultima puntata durante la quale è saltata la presenza di Maria de Filippi.