Pamela Prati è complice della truffa Caltagirone: Donna Pamela vuota il sacco

Continua ad evolversi – e con risvolti sempre più assurdi – il grande caso di Pamela Prati “mamma e moglie”: la showgirl sarda rivelò di essere in procinto di sposarsi con tale Mark Caltagirone ma le numerose incongruenze sorte su questo lieto evento sono degenerare in accuse e sceneggiate che nemmeno nei reconditi sogni degli sceneggiatori delle telenovela argentine. Dopo settimane di indagini, tracce, prove ed interviste, siamo giunti ad un epilogo particolarmente imbarazzante.

Pamela Prati ha rivelato a Verissimo che Mark Caltagirone non esiste e di averlo scoperto pochi giorni fa, che è stata plagiata dalle due sue ex manager (Eliana Michellazzo e Donna Pamela Perricciolo) su cui scarica tutte le colpe; la Prati rivela inoltre che ha vissuto quasi in una sorta di perenne sequestro di persona.

Eliana Michelazzo scarica tutte le colpe sulla sua ex collega Donna Pamela Perricciolo con l’accusa di esser stata presa in giro anche lei con un finto fidanzato., tale Simone Coppi. Un partner fake con cui si sarebbe addirittura intrattenuta fra chat e social per ben 10 anni!

Donna Pamela Perricciolo: la verità sul caso Mark Caltagirone

Ma se Pamela Prati scarica la colpa sulle due ex manager ed Eliana Michelazzo scarica le colpe solo su Donna Pamela Perricciolo, quest’ultima vuota il sacco e rivela – in una intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli – tutta la verità sullo scandalo Mark Caltagirone, Simone Coppi ed affini.

“Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia” – rivela Donna Pamela – “La password dell’account di Mark Caltagirone ce l’ha Pamela Prati“.

E ancora: “Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo. Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no? […] È stato un gioco, non ci sono colpe legali. Io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7000 euro a puntata da Barbara D’Urso. Io non voglio nè soldi nè la tv. Pamela Prati ha i debiti e il cachet di Domenica In le è stato pignorato!”.

Delle dichiarazioni che smentiscono in toto tutte le interviste rilasciate fino ad ora dalle altre due protagoniste e che riporta ad una dimensione più credibili una vicenda davvero troppo artefatta.