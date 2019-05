Stasera in tv 29 maggio 2019 Nemiche per la pelle, Chi l’ha visto e Live – Non è la D’Urso

Stasera in tv 29 maggio 2019 su Rai 1 va in onda Nemiche per la pelle con Claudia Gerini e Margherita Buy mentre Canale 5 propone Live – Non è la D’Urso con la conduzione di Barbara D’Urso. Tra i programmi in tv di stasera in prima serata non manca Chi l’ha visto, attesissimo anche per le ultime polemiche sulla presenza di Pamela Prati. Inoltre stasera in tv Boston – Caccia all’uomo in prima tv, Scontro tra Titani, Lawrence d’Arabia e Europa League Chelsea – Arsenal. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera 29 maggio 2019. Su Rai 1 c’è Nemiche per la pelle. Alle 21:25 il film del 2016 diretto da Luca Lucini con Film di Luca Lucini del 2016, con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Boston – Caccia all’uomo in prima tv con Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Kevin Bacon, John Goodman, è un film del 2016 per la regia di Peter Beng – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Appuntamento stasera alle 21:20 con Federica Sciarelli e le storie di persone scomparse ma non solo – qui le anticipazioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 29 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:40 un nuovo appuntamento con Barbara D’Urso e i suoi ospiti – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Scontro tra Titani. Alle 21:25 il film diretto da Louis Leterrier del 2010, con Gemma Arterton, Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Freedom – Oltre il confine. Alle 21:30 il segreto che ha reso Roma la città eterna – Consigliato sì

Su La7 c’è Lawrence d’Arabia. Alle 21:15 il film diretto da Louis Leterrier del 2010, con Gemma Arterton, Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Europa League Chelsea – Arsenal. Alle 20:45 la finale – Consigliato sì – Su Nove c’è Una bugia di troppo. Alle 21:25 va in onda il film diretto da Brian Robbins del 2012, con Eddie Murphy, Kerry Washington – Consigliato sì