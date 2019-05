Elisa Isoardi chiude La prova del cuoco: per lei la torta di Sal De Riso, poesie e canzoni (Foto)

Proprio come accadeva per le ultime puntate di Antonella Clerici a La prova del cuoco anche Elisa Isoardi ha avuto la sua torta di Sal De Riso ma non solo (foto). L’immancabile brindisi della conduttrice accanto all’enorme torta, c’era anche il video con tutti gli addetti al lavoro, collaboratori che restano quasi sempre dietro le quinte e un bel numero di cuochi ma anche canzoni e poesie, dichiarazioni di amicizia e di affetto e tanti applausi. Tutto per Elisa Isoardi da parte della grande famiglia de La prova del cuoco, perché questo hanno voluto sottolinearlo, come risposta magari a chi non credeva che il cooking show con una nuova padrona di casa avrebbe avuto lunga vita. Invece la Isoardi chiude la prima stagione de La prova del cuoco e si prepara a tornare a settembre aggiungendo tante novità. Non ha salutato Antonella Clerici ma l’ha citata e ha detto anche altro, facendo saltare fuori cose che magari ha sempre un po’ trattenuto.

ELISA ISOARDI GRAN FESTA PER L’ULTIMA PUNTATA DE LA PROVA DEL CUOCO

E’ Claudio Lippi a regalarle la prima canzone Per ognuno c’è qualcuno sempre che poi addirittura si commuove con Dio come ti amo, tutto però in playback. Non manca la poesia di Claudio Guerini che si conclude con “Per un grazie alla Rai non è mai troppo tardi ma ho fatto tutto questo per te cara Elisa Isoardi”. Anche Ivan Bacchi le manifesta il suo affetto, la sua amicizia, commosso per la sua prima esperienza in studio. Arriva quindi il grazie di Elisa Isoardi, anzi i grazie uno dietro l’altro. Ringrazia capi, direttori, produttori esecutivi e il capo progetto che ha avuto l difficile compito di entrare in corsa, a metà del programma.

Il grazie quindi al pubblico: “Soprattutto grazie a voi per avermi dato fiducia, non è semplice lo so perché Antonella Clerici è ancora nel cuore di tutti ma noi siamo qui per voi. Vi aspetto a settembre a braccia aperte e ci saranno un sacco di novità. Tutta questa estate lavoreremo solo per voi perché ci date una gioia incredibile”.

Ci chiediamo perché la scelta del rosa e celeste nelle cucine per l’ultima puntata, sembra siano nati due gemellini. Non c’è tempo per pensarci perché subito Elisa Isoardi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, contro alcuni concorrenti che magari nei mesi si sono lamentati per i cuochi a cui erano stati abbinati. Si ribella a chi le dice di lavarsi le mani dopo aver starnutito in cucina. “Devo fare tutto quello che dite, comandata a bacchetta anche l’ultimo giorno…” ma poi sorride. Appuntamento alla prossima stagione!