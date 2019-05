Ultima puntata per La prova del cuoco ed è la festa di Elisa Isoardi con quasi tutti i protagonisti in cucina (Foto)

Ci sono quasi tutti in cucina e tra il pubblico per l’ultima puntata de La prova del cuoco ed Elisa Isoardi è già commossa dal primo istante perché ovviamente l’atmosfera è quella dell’ultimo giorno di scuola e la soddisfazione alla fine sembra essere arrivata per lei che ha avuto mesi complicati (foto). La confusione a La prova del cuoco oggi regna, troppi i cuochi in diretta che si alternano con la staffetta ma è una vera festa e l’allegria è d’obbligo. In genere i ringraziamenti e i saluti arrivano alla fine, prima dei titoli di coda, Elisa Isoardi inizia subito: “Questo è il riassunto di un anno un po’ travagliato ma che poi è andato dritto nel segno ed eccovi tutti qua, i protagonisti de La prova del cuoco”. Sono quasi tutti seduti al posto del pubblico, ci sembra manchi qualcuno ma sarà stato impegnato. Prime emozioni quando la conduttrice ripete che è bellissimo vederli tutti lì ma è solo inizio perché le lacrime agli occhi arrivano con l’entrata in scena di Claudio Lippi che le canta Per ognuno c’è qualcuno sempre, una vera dichiarazione d’amore da conduttore a conduttore: “Io sono un infiltrato – spiega Lippi – ma è come se fossi stato qui tutto l’anno perché c’è un clima bellissimo che hai creato tu…”.

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE LA PRIMA EDIZIONE CON ELISA ISOARDI E TORNA A SETTEMBRE

E’ il clima di chi ha raggiunto l’obiettivo o forse solo tutto è andato meglio con il passare del tempo, soprattutto dopo la sorpresa di Antonella Clerici a La prova del cuoco.

Claudio Lippi non ha terminato e racconta l’anno difficile vissuto da Elisa Isoardi, lei che è andata contro tutto e a volte contro tutti; alcuni dei colleghi che avevano scommesso che non ce l’avrebbe fatta, invece alla fine tutto si è sistemato. Lippi forse ha voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa di Elisa che ha annuito ma oggi è troppo felice per ricordare il resto.