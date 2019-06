Stasera in tv martedì 4 giugno 2019 Volevamo andare lontano – Bella Germania e la finale di The Voice

Stasera in tv martedì 4 giugno 2019 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Volevamo andare lontano – Bella Germania e Rai 2 propone la finale di The Voice of Italy. Canale 5 in prime time stasera propone il film La casa di famiglia in prima tv con Lino Guanciale e Stefano Fresi. Tra i programmi in tv di questa sera anche #cartabianca, Godzilla, diMartedì e ancora Freedom con Roberto Giacobbo e il film Mediterraneo. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 4 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Volevamo andare lontano – Bella Germania. Alle 21:25 la seconda e ultima puntata della miniserie tratta dal romanzo di Daniel Speck. Siamo negli anni ’60, la storia degli immigrati italiani in Germania – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è The Voice of Italy. Alle 21:20 la finale del talent show condotto da Simona Ventura che vede in gara i talenti scelti dai quattro coach – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 Bianca Berlinguer con una nuova puntata tra cronaca, attualità e il faccia a faccia con un personaggio famoso – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 4 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è La casa di famiglia. Alle 21:40 in prima tv il film del 2017 diretto da Augusto Fornari, con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Matilde Gioli. Quattro fratelli vendono la casa del padre che è in coma da tanti anni ma quando lui si risveglia fanno di tutto per recuperare tutto ciò che avevano venduto – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Godzilla. Alle 21:30 il film del 2014 diretto da G. Edwards, con A. Taylor-Johnson, E. Olsen – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Freedom. Alle 21:30 la terza puntata del programma di Roberto Giacobbo. Tra gli argomenti di stasera Castel del Monte, l’edificio più bello lasciato dall’Imperatore Federico II di Svevia – Consigliato sì

Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 Giovanni Floris conduce una nuova puntata. Si parla di spread, di post elezioni, del rischio di aumento dell’Iva e taglia alla speciale sociale, alla cultura e non solo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Mediterraneo. Alle 21:30 il film del 1991 diretto da Gabriele Salvatores, con Diego Abatantuono e Claudio Bisio – Consigliato sì – Su Nove c’è A testa alta. Alle 21:25 il film del 2004 diretto da Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Neal McDonough e Johnny Knoxville – Consigliato sì