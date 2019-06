Stasera in tv 5 giugno 2019 Seat Music Awards e Live – Non è la D’Urso

Stasera in tv 5 giugno 2019 su Rai 1 va in onda la prima serata dei Seat Music Awards con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Canale 5 con Barbara D’Urso e Live – non è la D’Urso propone invece un’altra puntata in cui si parla ancora del caso Pamela Prati e anche di Marco Carta. Tra i programmi in tv in on da stasera anche il film Troy, Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, Realiti – Siamo tutti protagonisti, il primo appuntamento con Enrico Lucci. Inoltre, stasera in tv anche la partita Portogallo – Svizzera e Atlantide FIles Grandi Battaglie. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 5 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Seat Music Awards. Alle 20:35 la prima serata con Carlo Conti e Vanessa Incontrada e i numerosi artisti pronti a ricevere i premi della musica italiana in diretta dall’Arena di Verona – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Realiti – Siamo tutti protagonisti. Alle 21:20 il primo appuntamento con Enrico Lucci. Protagonisti della prima puntataMatteo Salvini, Marco Carta, Luigi Di Maio, Fedez e Chiara Ferragni – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:20 non manca l’appuntamento con Federica Sciarelli e le storie di persone scomparse e non solo – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 5 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:40 un nuovo appuntamento con Barbara D’Urso. Arrivano anche Pamela Perricciolo e Marco Carta – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Uefa Nations League – Portogallo vs Svizzera. Alle 20:30 la prima semifinale – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Troy. Alle 21:30 il film del 2004 diretto da Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana, Brian Cox, Sean Bean, Brendan Gleeson – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide Files presenta Grandi Battaglie. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con Andrea Purgatori alla scoperta del mondo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Revenant – Redivivo. Alle 21:30 il film per la regia di Alejandro González Iñárritu del 2015, con Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Will Poulter – Consigliato sì – Su Nove c’è Clandestino. Alle 21:25 David Beriain con un’altra inchiesta – Consigliato sì