Ascolti finale Grande Fratello 16: Barbara d’Urso straccia la concorrenza

Lo ha fatto a inizio puntata: ha ringraziato tutti i telespettatori che hanno permesso a questa sedicesima edizione del Grande Fratello 16 di ridare a Mediaset un po’ di respiro, rispetto ai disastri incassati da GF Vip e Isola. E non ha detto delle bugie Barbara d’Urso sottolineando come il suo Grande Fratello incassi dati migliori rispetto agli altri reality ( per la gioia delle colleghe sicuramente felicissime di questo appunto). Dimenticando però che tra i successi di Mediaset quest’anno, c’è Temptation Island che supera di gran lunga il Gf.

La finale del Grande Fratello 16 batte nettamente la concorrenza e ci ricorda che i numeri ormai sono davvero cambiati. Una media di 3,3 milioni di spettatori ti permette non solo di vincere la serata ma di parlare anche di ascolti da record, di stracciare la concorrenza come ieri la d’Urso ha fatto rispetto a Rai 1, con la serata di musica, spettacolo e beneficenza condotta da Carlo Conti.

Un periodo non troppo roseo per il conduttore di Rai 1 che ha incassato ascolti poco brillante con La corrida ( battuta da Ciao Darwin con numeri di altri tipo); ascolti deludenti con i Seat Music Awards e adesso, ascolti sicuramente bassi per Rai 1 con la serata da Assisi. Certo siamo in estate ma i numeri sono davvero bassi per la rete ammiraglia.

ASCOLTI FINALE GRANDE FRATELLO 16: ECCO I DATI

La finale del Gf 16 è stata vista da una media di 3,3 milioni di spettatori con uno share del 22,18%

ASCOLTI TV 10 GIUGNO 2019: FLOP PER RAI 1

Il programma di Rai 1 si ferma invece al 12% di share

Con il Cuore – dalle 21.11 alle 23.58 – ha conquistato 2.525.000 spettatori pari al 12.3% di share

LA FINALE DEL GRANDE FRATELLO 16 BATTE RAI 1 MA E’ MENO VISTA DEL GF 15

Vediamo invece il confronto rispetto allo scorso anno. Come si evince dai numeri, la finale del 2018, riscosse maggiore successo:

GF 15 – 4 giugno 2018 | 3.797.000 spettatori, 23.6% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Alberto Mezzetti.

Non è possibile fare il paragone invece con la finale del Gf 14 che andava in onda in un periodo completamente diverso. Ma giusto per ricordare anche il lavoro fatto da altre colleghe:

GF 14 – 10 dicembre 2015 | 4.308.000 spettatori, 22.01% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Federica Lepanto.

A proposito di media, sui social ci ricordano che

Con la finale vista dal 22.2% si conclude l'edizione meno vista della storia del del Grande Fratello (media del 19.74%).

Quando il gioco non vale la candela, cioè far snaturare un format dalla conduttrice ma che non porta hai risultati sperati…#GF16#AscoltiTv pic.twitter.com/i5o3sjBxX5 — Mark Alessio Pistocchiolo (@Alessiors__227) June 11, 2019

Ebbene si, anche Temptation Island è un reality e non va annoverato tra i famosi flop di cui ha parlato la d’Urso ieri sera…