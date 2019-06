Eleonora Rocchini dura contro Raffaella Mennoia dopo il caso Angela Nasti

Dopo che Angela Nasti ha ufficializzato la fine della storia con Alessio Campoli appena una settimana dopo la scelta a Uomini e Donne, sul web sono subito iniziati i commenti. Dalla perdita di followers di Angela Nasti alle parole degli influencer sul caso. A proposito di ciò, anche Eleonora Rocchini ha deciso di spendere qualche parola. Anche lei ha partecipato a Uomini e Donne, programma dove ha conosciuto Oscar Branzani, il suo inseparabile fidanzato già da tre anni. Ma la Rocchini ha colto l’occasione del caso Angela Nasti anche per fare alcune affermazioni su Raffaella Mennoia. Vediamo che cosa ha detto Eleonora.

Eleonora Rocchini approfitta del caso Angela Nasti per commentare Raffaella Mennoia: “Poi si lamenta se la gente la piglia per il c**o”

“Rimango sempre un po’ scioccata ma una cosa mi sorge spontanea dire: colei che gestisce il programma, che non è Maria De Filippi con cui non ho mai avuto nessun tipo di problema, non invita me e Oscar che stiamo insieme da tre anni e siamo felici, ma poi si lamenta se la gente la piglia per il cul*? Ma perché venite contro di noi che non vi abbiamo mai fatto niente ma anzi vi abbiamo sempre portato rispetto, e siamo una delle poche coppie reali uscite dal programma?” apre Eleonora Rocchini. La fidanzata di Branzani lamenta il trash degli ultimi anni nella trasmissione e poi dice: “Probabilmente io alla Raffy sto sul ca**o che mi ha anche bloccato su Instagram, e non so nemmeno il motivo”. Poi continua: “Mi dispiace vedere che la gente vi prende in giro e ce l’avete con me e Oscar che non vi abbiamo mai fatto niente e siamo sempre stati sinceri con voi dal primo giorno all’ultimo”.

Eleonora Rocchini si scaglia contro Raffaella Mennoia: volano frasi

“In tutto ciò a me non interessa della coppia, ma rimango solo stupita che Raffaella dica che è senza parole, ma è ovvio che lo sei amore, amici di tutti tranne che delle persone che sono state coerenti. Per questo rimango scioccata, si invita tutti anche il Papa ma non Eleonora e Oscar” continua la Rocchini contro la Mennoia. Ma la fidanzata di Branzani non chiude certo qui e afferma ancora: “Uomini e Donne non era meglio quando andavano persone normali e veramente vedevamo amori reali? Adesso solo persone che già si conoscono, che già lavorano su Instagram. Normale che poi vi prendono per il c**o”.

Come risponderà adesso Raffaella Mennoia alle parole di Eleonora?