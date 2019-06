Stasera in tv 18 giugno 2019 Italia – Brasile e La scuola più bella del mondo

Stasera in tv 18 giugno 2019 su Rai 1 scendono in campo Italia e Brasile per il Campionato Mondiale Femminile 2019. Canale 5 propone il film La scuola più bella del mondo mentre su Rai 1 potremo seguire Love is all you need e ancora #cartabianca, Freedom – Oltre il confine, Piedipiatti e speciale l’aria che tira. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 18 giugno 2019. Su Rai 1 c’è Calcio – Campionato Mondiale Femminile Francia 2019: Italia – Brasile. Alle 20:35 dallo Stade du Hainaut di Valenciennes l’Italia affronta il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Love is all you need. Alle 21:20 il film diretto da Susanne Bier del 2012, con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastìan Jessen – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer tra cronaca, politica e spettacolo – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA MARTEDI’ 18 GIUGNO 2019

Su Canale 5 c’è La scuola più bella del mondo. Alle 21:30 il film diretto da Luca Miniero del 2014, con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Transformers. Alle 21:20 il film diretto da Michael Bay del 2007, con Dane Cook, Josh Duhamel, Peter Cullen, John Turturro – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Freedom – Oltre il confine. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con Roberto Giacobbo – Consigliato sì

Su La7 c’è Speciale l’aria che tira. Alle 21:15 Myrta Merlino conduce tre speciali in prima serata. Tra gli ospiti Giorgia Meloni, Elsa Fornero, Luciano Fontana, Marco Travaglio, Pietro Senaldi, Mario Giordano, Luca Telese, Alan Friedman, Alessandro Sallusti – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Piedipiatti. Alle 21:30 il film per la regia di Carlo Vanzina del 1991, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Victor Cavallo, Ennio Antonelli – Consigliato sì – Su Nove c’è La vacanza perfetta. Alle 21:24 Francesca Facchinetti debutta con il programma dedicato alle vacanze – qui le anticipazioni – Consigliato sì