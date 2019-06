Walter Nudo è gay? La rivelazione di Francesca Cipriani a LIVE Non è la D’Urso

LIVE Non è la D’Urso ha concluso la sua prima (e speriamo ultima) stagione con un rivelazione di Francesca Ciprani: una delle cinque opinioniste “sferate” dell’ultimo spazio talk, andato in onda fino alle ore 01:40. Quale sarebbe questa rivelazione? Secondo la showgirl super siliconata, Walter Nudo sarebbero omosessuale e – udite e udite – sarebbe addirittura già segretamente fidanzato con un ragazzo che l’attore si porta dietro ad ogni suo spostamento. Anche in sontuose camere da letto.

Questa dichiarazione è stata tirata fuori da Francesca Cipriani durante un momento faccia a faccia con Walter Nudo, ospite dell’ultima puntata di LIVE Non è la D’Urso; un faccia a faccia dovuto alla delusione d’amore che la bionda ha subito a causa del poco interessamento che Walter Nudo ha nutrito nei suoi confronti nonostante le varie dichiarazioni d’amore fatte (fra Pomeriggio5 e il Grande Fratello Vip).

Per Francesca Cipriani, Walter Nudo è gay

Dopo aver raccontato la sua delusione d’amore e aver rimarcato il fatto che lei ha tentato in tutti i modo di attaccare bottone con Walter Nudo – anche per mezzo dei social -, Francesca Cipriani parte con una sottile allusione: ovvero quella che Walter Nudo sarebbe in realtà attratto dal genere maschile. Aggiungendo anche un sornione: “Però so che è fidanzato. E ti auguro tanta felicità!”.

Una dichiarazione che inizialmente viene presa con una battuta ma che in seguito trova nuove conferme nelle parole di Francesca Cipriani che, un po’ per volta, inizia a scucire le sue informazioni in merito al “nuovo” orientamento sessuale di Walter Nudo.

La Cipriani racconta di aver saputo di questa cosa da conoscenze comuni. Ma soprattutto di sapere anche che il (presunto) fidanzato di Walter Nudo si sarebbe intrattenuto con il bell’attore in una lussuosissima camera d’albergo il giorno di San Valentino. E lo ribadisce visto che, seguendo i profili Instagram di entrambi, dice di aver riconosciuto in alcune foto l’immagine della stessa camera da letto.

Walter Nudo prende queste affermazioni con grande ironia e non sembra dar peso alle affermazioni della showgirl. Tant’è vero che – seguendo la descrizione della persona raccontata dalla Cipriani -, Walter Nudo arriva anche a fare il nome di questo presunto fidanzato: “Si chiama Walter ma è il ragazzo che mi aiuta con i social!” spiega.