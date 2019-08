Quando inizia La Vita in Diretta ? A settembre la versione classica con Cuccarini e Matano

Siamo ormai a fine agosto: c’è chi è in spiaggia, chi è al lavoro e chi pensa alla nuova stagione televisiva. Si perché i nostri programmi preferiti torneranno a farci compagnia nel mese di settembre. Mancano ormai pochissimi giorni alla fine di agosto e all’arrivo di settembre. Molti telespettatori italiani si staranno chiedendo che cosa vedremo molto presto in tv. Oggi parliamo de La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Rai 1. Andiamo a vedere quando andrà in onda la nuova stagione della trasmissione e quali sono tutte le novità che ci proporrà quest’anno.

Quando inizia La Vita in Diretta? Ultime news e data di partenza

La Vita in Diretta certo non mancherà tra i programmi di Rai 1 che terranno compagnia al pubblico televisivo italiano durante la nuova stagione 2019/2010. Davvero tante le novità che La Vita in Diretta è pronta a offrire in questa nuova stagione ma partiamo subito dalla data di inizio del programma.

La messa in onda de La Vita in Diretta è prevista su Rai 1 per il 9 di settembre. Secondo gli ultimi rumors però, il programma della prima rete potrebbe decidere di anticipare la sua partenza di una settimana in quanto l’avversaria Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio Cinque andrà in onda già a partire dal 2 di settembre.

La Vita in Diretta: i nuovi conduttori e le ultime notizie sul programma di Rai 1

La più grande novità per la nuova stagione de La Vita in Diretta riguarda sicuramente i conduttori. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi lasceranno posto a due nuovi volti per la trasmissione. A prendere il timone del programma di Rai 1 saranno, infatti, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Una coppia sicuramente molto interessante e lo conferma già il primo promo de La Vita in Diretta. La foto dopo la registrazione dello stesso, pubblicata dalla Cuccarini su Instagram, ha collezionato mi piace e tantissimi commenti di consenso. Riusciranno davvero a non far pesare l’assenza dei ‘vecchi’ conduttori? Staremo sicuramente a vedere. L’appuntamento con La Vita in Diretta è, dunque, per il 9 settembre su Rai 1.