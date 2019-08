Tina Cipollari annuncia la prima registrazione di Uomini e Donne e sceglie Federico Fashion Style

Manca davvero pochissimo alla prima puntata di Uomini e Donne che, come vi ricordavamo questa mattina, partirà prima rispetto a quella che era l’iniziale tabella di marcia di Canale 5. Non andrà in onda il 16 settembre ma torna il 9 settembre 2019 con la prima puntata. Notizia che è stata tra l’altro confermata poche ore fa anche da Tina Cipollari. La bella opinionista di Uomini e Donne ha dato appuntamento a tutti al 9 settembre 2019 ma ha anche rivelato che oggi si registrerà la prima puntata di Uomini e Donne. E per l’occasione, visto che si riparte alla grande con una nuova edizione scoppiettante di uno dei programmi più visti della tv, Tina non poteva che risistemare il suo look. E come fa ormai da tempo, si è affidata ancora una volta alle mani di Federico Fashion Style. Nuovo colore, nuove onde e tutti pronti per la stagione di Uomini e Donne che inizia proprio con la registrazione di oggi 29 agosto 2019. Pensavamo che le registrazioni di Temptation Island facessero in qualche modo slittare le puntate del programma di Canale 5 ma sbagliavano. Si inizia come sempre puntualissimi alla fine del mese di agosto.

UOMINI E DONNE ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI: IL 29 AGOSTO 2019 LA PRIMA REGISTRAZIONE

Se non ci saranno cambiamenti dell’ultimo momento, nella puntata di Uomini e Donne di oggi si registrerà la parte dedicata al trono classico. Come saprete le due troniste sono state già presentate: la prima è Giulia,una ragazza romana di 27 anni che studia giurisprudenza ( qui il video di presentazione), la seconda invece è Sara una ragazza di Modena ( qui il video di presentazione).

Visto che del tronista “maschietto” non sono arrivati video, il pubblico di Uomini e Donne pensa che possa essere un volto già noto. Per questo l’idea che sarà Giulio Raselli a salire sul trono, prende sempre più piede. Lo vedremo davvero a Uomini e Donne dopo Temptation Island ( e dopo esser stato la non scelta di Giulia Cavaglià) ? Non ci resta che attendere, per le 18 probabilmente, arriveranno le prime anticipazioni e scopriremo, tra l’altro, se tra i corteggiatori e le corteggiatrici, ci saranno delle vecchie conoscenze.