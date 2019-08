Uomini e Donne parte in anticipo? Ecco le data di inizio

Mediaset potrebbe aver cambiato le carte in tavola decidendo di anticipare la data di partenza di Uomini e Donne. Nel corso della presentazione dei palinsesti infatti, era stata ufficializzata la data di partenza del programma di Maria de Filippi. La data prevista per il ritorno in onda del programma di Canale 5 era quella del 16 settembre ma pare che le cose siano cambiate, almeno secondo quanto riporta Tv, sorrisi e canzoni che in un trafiletto dedicato proprio al programma di Maria, mostra una data di partenza diversa da quella che conoscevamo.

COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 NEL MESE DI SETTEMBRE

Evidentemente i tagli alla soap Bitter Sweet sono stati nuovamente cambiati anche perchè c’è un’altra novità. Dando uno sguardo alla programmazione della prossima settimana, si può ben notare che Pomeriggio Cinque non andrà in onda ( la d’Urso dovrebbe tornare dal 9 settembre su Canale 5) per cui i fans di Bitter Sweet potrebbero godersi al meglio la loro soap. Almeno questa è la speranza.

Ma torniamo a Uomini e Donne…

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: CAMBIA LA DATA DI INIZIO

Pare quindi che la data di partenza della nuova stagione di Uomini e Donne non sarà il 16 settembre ma il 9. Uomini e Donne quindi dovrebbe tornare in onda insieme a Forum, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque. Mediaset sceglie di dare una certa regolarità al suo palinsesto che torna quindi nel vivo dal 9 settembre?

Al momento possiamo solo dirvi che le prime puntate di Uomini e Donne non sono state ancora registrate ma la redazione ha annunciato tramite Witty, i nomi delle prime due troniste.

Siete pronti quindi per la nuova stagione di Uomini e Donne? Il programma di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 14.45.