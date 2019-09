Francesco Totti in un nuovo reality show? Il rumor

Se la moglie Ilary Blasi ha deciso di lasciar perdere con il Grande Fratello Vip, il suo coniuge Francesco Totti pare sia sulla via per incominciarne uno… ma non come conduttore. Un folle rumor sta circolando nelle ultime ore sul web e vorrebbe che il Pupone della A.S. Roma potrebbe essere uno dei concorrenti vip di un inedito reality show che verrà trasmesso su Amazon Prime Video: la piattaforma simil Netflix dell’omonimo colosso dello shopping online.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Scopriamo qualcosa in più su questo rumor e sulla potenzialmente partecipazione di Francesco Totti in questo reality show online.

Francesco Totti nel cast del reality Celebrity Hunted?

Secondo un rumor pubblicato dal settimanale Chi, Francesco Totti sarà uno dei concorrenti di questo inedito (per l’Italia) reality show dal titolo Celebrity Hunted. Ma in cosa consiste questo programma?

Lo show è sostanzialmente la trasposizione in chiave reality show di una evasione da film. Coppie di concorrenti hanno alle calcagna un team di investigatori privati ed un corpo di polizia privato che cercheranno in tutti i modi di acciuffare i vip in gara prima che loro raggiungano la zona di salvezza.





Andato in onda per la prima volta nel 2015 su canale tv inglese Channel4, il reality Celebrity Hunted prevede che le coppie di concorrenti vivano da fuggiaschi per 14 giorni avendo a disposizione pochissime risorse fra cui una carta di credito prepagata ed un kit di sopravvivenza a testa stipato in uno zaino.

I fuggitivi devono scampare all’arresto delle forze di polizie e alle indagini dei detective che useranno ogni mezzo a loro disposizione per cercare di rintracciare i concorrenti: dalle telecamere di sorveglianza dei negozi, ai tabulati e alle intercettazioni di audio e telefonate, passando persino per l’analisi degli acquisti effettuati con le carte prepagate. I detective possono persino sguizagliare degli elicotteri per sorvolare la città di partenza e scovare i possibili movimenti dei fuggiaschi.

Anche per i concorrenti – fra cui potenzialmente Francesco Totti – vale tutto: potranno elemosinare aiuto a perfetti sconosciuti o cercare riparo in casa di parenti e amici (a loro rischio e pericolo). Tutto sarà lecito ma sempre nei termini della legalità.

Le coppie di concorrenti che vengono acciuffate dalle guardie sono ufficialmente eliminate dal gioco. Tutte le coppie che raggiungono la zona di salvezza sono le coppie vincitrici; sì, perché a vincere non è solo una coppia o un singolo come negli altri reality show. La particolarità di questo Celebrity Hunted è che non è detto che ci sia obbligatoriamente una coppia vincitrice.

Nel Regno Unito è stata programmata una quinta edizione che andrà in onda nel 2020. Come verrà realizzata questa prima edizione italiana? Se verrà confermata la formazione a coppie, chi giocherà al fianco di Francesco Totti?





