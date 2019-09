La vita in diretta 2019-2020: tutte le novità da lunedì su Rai 1

Tutto pronto per la nuova edizione de La vita in diretta. Ieri i saluti di rito e il passaggio del testimone: Beppe Convertini e Lisa Marzoli si sono congedati dal pubblico e hanno accolto nel pomeriggio di Rai 1 i due nuovi conduttori de La vita in diretta 2019/2020. Da lunedì 9 settembre 2019 nello studio di Rai 1 vedremo infatti Lorella Cuccarini e Alberto Matano che si sono detti emozionatissimi per questo debutto. Cercheranno di fare una Vita in diretta luminosa e piena di storie che possano interessare e colpire il pubblico a casa con la speranza di riuscire nel loro intento.

La vita in diretta partirà alle 16 e andrà in onda in questa fascia oraria fino all’11 ottobre 2019. Dal 14 infatti nel pomeriggio di Rai 1 tornerà Il Paradiso delle signore e La vita in diretta si sposterà nella classica collocazione con partenza alle 16,50. Lorella e Alberto si sono detti pronti e carichi per questa nuova avventura. “Ogni preoccupazione viene cancellata dal sorriso di Lorella ” ha detto Matano in diretta su Rai 1 con i suoi colleghi.

LA VITA IN DIRETTA SI PARTE IL 9 SETTEMBRE 2019 CON LA NUOVA EDIZIONE

Tutti i giorni “live” l’attualità, la cronaca, le storie di vita, i grandi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e i protagonisti della televisione. Una finestra dinamica sulla vita comune degli italiani, che accompagni il pomeriggio dei telespettatori, informando, emozionando e divertendo. Moltissime le novità previste in questa edizione, segnata dall’autorevolezza di uno dei più famosi e apprezzati giornalisti del Tg1 come Matano e dalla grande popolarità di un personaggio dello spettacolo come Cuccarini. Nuovo anche lo studio che, come hanno spiegato i due conduttori, sarà molto interattivo.

Tra le poche anticipazioni date nella puntata de La vita in diretta estate del 6 settembre, Matano e Cuccarini hanno rivelato che nella prima parte del programma ci saranno molti ospiti…

Un programma di Vincenzo Galluzzo con la consulenza di Alessandro Banfi. Scenografia di Patrizia Cescon. Direttore della fotografia Maurizio Manzin. Produttore esecutivo Adele Pistolese. La regia è di Nicoletta Chiadroni .