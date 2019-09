Stasera in tv 18 settembre 2019 Rosy Abate – Seconda stagione e A casa tutti bene

Stasera in tv 18 settembre 2019 su Rai 1 potremo seguire il film in prima tv A casa tutti bene di Gabriele Muccino con un cast eccezionale. Canale 5 invece in prima serata propone Rosy Abate – Seconda Stagione. In prima tv alle 21:25 la fiction con Giulia Michelini. Inoltre, tra i programmi tv di oggi in prime time anche Chi l’ha visto con la conduzione di Federica Sciarelli, Francia vs Italia per la Pallavolo Maschile, I Fantastici 4, Fuori dal coro e ancora Se solo fosse vero e Shooter. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 18 settembre 2019. Su Rai 1 c’è A casa tutti bene. In prima tv alle 21:25 il film diretto da Gabriele Muccino del 2018, con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Pallavolo Maschile: Campionati Europei 2019 – Francia vs Italia. Alle 21:05 gli azzurri cercano la rivincita – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:20 torna con una nuova stagione Federica Sciarelli – qui le anticipazioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 18 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – Seconda Stagione. Alle 21:25 in prima tv la seconda stagione della fiction diretta da Giacomo Martelli del 2019, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia,Vittorio Magazzù, Davide Devenuto, Paola Michelini – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è I Fantastici 4. Alle 21:20 il film diretto da Tim Story del 2005, con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal coro. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento di Mario Giordano – Consigliato sì





Su La7 c’è Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta. Alle 21:15 in prima tv il docufilm diretto da Mark Franchetti, Andrew Meier del 2019 – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Se solo fosse vero. Alle 21:30 il film per la regia di Mark Waters del 2005, con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Spybey, Ben Shenkman – Consigliato no – Su Nove c’è Shooter. Alle 21:25 il film diretto da Antoine Fuqua del 2007, con Mark Wahlberg, Rade Serbedzija, Elias Koteas – Consigliato sì