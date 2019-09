Domenica LIVE anticipazioni 22 settembre 2019: tutti gli ospiti nel nuovo studio di Barbara d’Urso

Il 22 settembre 2019 con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia, debutta la nuova edizione di Domenica LIVE il programma della domenica pomeriggio di Barbara d’Urso. Una giornata che per la conduttrice inizierà al pomeriggio ma finirà solo a tarda notte visto che, sempre di domenica, andrà in onda con Live-Non è la d’Urso. Ma concentriamoci sugli ospiti che arriveranno nella puntata di Domenica Live in onda il 22 settembre 2019, nello studio completamente rinnovato ( causa del ritardo del debutto per il programma Mediaset). Tra le novità di questa edizione di Domenica Live ci sarà un torneo che vedrà protagonisti dei personaggi famosi. Che cosa succederà? Si chiamerà “Domenica Alive” e sarà una sfida tra vip che interpreteranno alcuni personaggi del mondo della musica ( per spiegare il gioco la d’Urso ha fatto il paragone con la sua esibizione della sigla del GF quando è stata un po’ Freddy Mercury un po’ Spice Girls ).

Come sempre le anticipazioni sono arrivate da Pomeriggio 5. Nei minuti finali del programma giornaliero di Canale5, la conduttrice ha annunciato i nomi degli ospiti della prima puntata di Domenica Live. Scopriamo insieme chi sono.

LOREDANA LECCISO E SUA FIGLIA JASMINE DI NUOVO INSIEME A DOMENICA LIVE

Tornano nel salotto di Domenica Live, Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine che già l’anno scorso sono state protagoniste in una delle puntate del programma di Canale 5. La d’Urso ha annunciato grandi sorprese: dalla stanza delle emozioni, alla stanza del cinema. Tantissime cose di cui non può parlare succederanno!

IL BATTESIMO DEL FIGLIO DI PAOLA CARUSO IN DIRETTA A DOMENICA LIVE

Come annunciato già qualche giorno fa, si seguirà in diretta il battesimo del piccolo Michelino, il figlio di Paola Caruso. “E chissà che a grande sorpresa in chiesa non arrivi anche il padre del bambino” ha commentato la conduttrice mettendo un po’ di pepe alla notizia.

FRANCESCA DE ANDRE’ E GIORGIO TAMBELLINI INSIEME A DOMENICA LIVE

E grande attesa per la prima volta insieme da fidanzati d Domenica Live per Francesca de Andrè e Giorgio Tambellini che sono tornati insieme. Racconteranno che cosa è successo e come stanno adesso le cose tra di loro dopo la fine della storia dell’ex concorrente del Grande Fratello con Gennaro Lillio.

Appuntamento quindi al 22 settembre 2019 con la prima puntata di Domenica Live in onda dalle 17,20 su Canale 5.