Cinzia Fumagalli mostra la foto di quando era obesa, è il suo modo di chiedere scusa a Luisanna Messeri (Foto)

Non a tutto il pubblico de La prova del cuoco sono bastate le scuse di Elisa Isoardi sulla frase infelice di Cinzia Fumagalli rivolta ieri a Luisanna Messeri (foto). Per confermare la sua buona fede la chef e giudice de La prova del cuoco ha voluto mostrare il suo passato da obesa, ha così chiarito la sua posizione, il suo reale pensiero, ma in tanti avrebbero voluto lo dicesse lei in diretta nella puntata di oggi. Facciamo un piccolo riassunto perché non tutti avranno seguito l’episodio andato in onda nella puntata del giovedì del cooking show di Rai 1. La Fumagalli con la sua paletta distribuisce voti bassi agli chef e ai maestri in cucina, ha di certo il piglio che ricorda Gianfranco Vissani o altri giudici e sappiamo bene che al pubblico de La prova del cuoco ma anche ad alcuni dei protagonisti questo non va giù facilmente. Cinzia Fumagalli non sbaglia quando dice che bisogna diminuire i grassi nel piatto e inorridisce ogni volta che guanciale, strutto, burro e altro vengono usati per dare sapore ma forse sbaglia nei modi. Da qui il breve scontro con Luisanna Messeri, che tra l’altro aveva usato davvero meno burro del solito sostituendolo con altri ingredienti più sani. Il disaccordo è sfociato nella brutta battuta “E’ per questo che io sono magra e tu sei grassa”.

LE SCUSE DI CINZIA FUMAGALLI IN UNA FOTO

Tutti hanno preso le difese di Luisanna Messeri sui social, chissà se La prova del cuoco ci guadagna o meno da tutto questo, ma il risultato ha portato oggi Elisa Isoardi a fare le sue scuse a nome di tutti – clicca qui – Poco fa sulla pagina de La prova del cuoco lo scatto del passato della Fumagalli. Lei ex obesa chiarisce la sua posizione: “Volevo chiarire la mia posizione. Ciò che si è sentito, è la chiusa di un discorso. Lungi da me offendere chi ha problemi di peso, visto e considerato che sono stata obesa per gran parte della mia vita. Non preoccupatevi che con Luisanna Messeri mi sono già chiarita”.





Si legge però sul profilo social di Luisanna Messeri: “Io penso che la gentilezza produca gentilezza. Per questo voglio ringraziarvi tutti di cuore per le belle parole che mi avete inviato, i pensieri pieni di affetto. Io vado avanti col sorriso e la passione di sempre. Grazie a Elisa Isoardi”. Finirà qui tutta questa storia?