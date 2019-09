Stasera in tv 28 settembre 2019 Ulisse – Il piacere della scoperta e Amici Celebrities

Stasera in tv 28 settembre 2019 su Rai 1 torna Alberto Angela con Ulisse – Il piacere della scoperta mentre Canale 5 propone Amici Celebrities con la conduzione di Maria De Filippi e la partecipazione di ospiti e concorrenti vip. Inoltre, stasera in tv tra i programmi in prima serata anche Space Jame, Ci vediamo domani con Brignano, NCIS, Il ritorno di Don Camillo, The Missing, 40 carati e Little Murders. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv sabato 28 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Ulisse – Il piacere della scoperta. Alle 21:30 la seconda puntata della nuova stagione con Alberto Angela in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. In prima tv alle 21:20 l’episodio Orsi e cuccioli e a seguire FB! Sempre in prima tv e alle 21:50 con Invisibile – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Ci vediamo domani. Alle 21:05 il film del 2015 diretto da Andrea Zaccariello con Enrico Brignano, Francesca Inaudi, Ricky Tognazzi: Marcello ha collezionato sempre fregature e non ha la stima di moglie e figlia ma decide di aprire un’agenzia funebre – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 28 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Amici Celebrities. Alle 21:20 la seconda puntata con Maria De Filippi e i vip in gara – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Space Jam. Alle 21:20 il film del 1996 con Michael Jordan, Wayne Knight, Bill Murray, Larry Bird – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Don Camillo. Alle 21:30 il film per la regia di Julien Duvivier del 1953, con Fernandel, Gino Cervi – Consigliato sì





Su La7 c’è Little Murders. In replica alle 21:15 Omicidio nell’alta moda – Consigliato sì – Su Tv8 c’è 40 carati. Alle 21:30 il film diretto da Asger Leth del 2012, con Sam Worthington, Jamie Bell – Consigliato sì – Su Nove c’è The Missing. Alle 21:25 il film per la regia di Ron Howard del 2003, con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood – Consigliato sì