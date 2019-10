Domenica IN ospiti e anticipazioni del 6 ottobre 2019: Gabriel Garko super ospite

Come sempre grande attesa per la puntata di Domenica IN che ci terrà compagnia nel pomeriggio della domenica. Chi ci sarà nel salotto di Mara Venier? Lo scopriamo con le anticipazioni che rivelano come sempre i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno nello studio di Roma il 6 ottobre 2019. Il momento più atteso di questa domenica dovrebbe essere quello durante il quale Mara intervisterà Gabriel Garko. Come mai? Gli amanti della cronaca rosa sanno bene che negli ultimi giorni si è molto parlato dell’attore. Pare che Gabriel si sia sposato in segreto. Ma non è la prima volta che l’attore mostra al dito un anello e lascia pensare che ci sia stato il grande evento. Era successo anche quando era fidanzato con Adua del Vesco: si parlò per molti mesi di un possibile matrimonio! Domani grazie a Mara Venier scopriremo finalmente se Gabriel Garko ha trovato la donna della sua vita oppure no. Nelle anticipazioni date dall’ufficio stampa della Rai, non si parla della presenza di Gabriele Rossi, grande amico di Gabriel mentre molto siti di tv hanno fatto anche il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP. Come mai sarebbe stato e sarebbe interessante vederli insieme? Perchè le voci si sa, nel mondo dello spettacolo sono sempre tante e si parla da mesi di una relazione segreta tra i due che Garko ha più volte smentito parlando di una bellissima amicizia. E forse i due saranno insieme per raccontare proprio di questo legame importante che esiste tra loro, vedremo!

Ma andiamo avanti per scoprire i nomi degli altri ospiti che arriveranno nella puntata di Domenica IN del 6 ottobre 2109.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI E OSPITI DEL 6 OTTOBRE 2019: ECCO CHI CI SARA’

Gabriel Garko ovviamente non sarà il solo ospite di Mara Venier.

Serena Rossi interverrà insieme alla regista Michela Andreozzi per il film “Brave Ragazze”, nel quale è protagonista insieme ad Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico. Pierluigi Diaco, in compagnia della sua inseparabile chitarra, sarà protagonista di un’ampia intervista con Mara Venier, nella quale si racconterà a tutto tondo parlando anche del suo programma IO e Te in onda anche in inverno su Rai 1 in seconda serata.

Jerry Cala’ e i “Gatti Di Vicolo Miracoli”: Franco Oppini, Nini Salerno e Umberto Smaila faranno cantare e divertire il pubblico di “Domenica In” con le loro gag e le loro canzoni di successo, oltre a presentare in anteprima il loro nuovo film dal titolo “Odissea nell’ospizio”, per la regia dello stesso Jerry Cala’. Ma la musica sarà ancora protagonista di Rai 1 con Achille Lauro ospite della puntata di Domenica IN del 6 ottobre 2019. Ancora risate e allegria con i protagonisti del programma di Rai2 “Maledetti Amici Miei”, Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo e Alessandro Haber.

Appuntamento quindi alle 14 con la diretta di Domenica IN.