La prova del cuoco oggi 8 ottobre: cannelloni a volontà su Rai 1

Che cosa cucineremo oggi in compagnia degli chef de La prova del cuoco? Come sempre poco prima che la puntata del programma di Elisa Isoardi prenda il via su Rai 1, vi riveliamo quelle che sono le ricette che saranno preparate in questa puntata. Oggi 8 ottobre 2019 si va in onda con una nuova puntata de La prova del cuoco. Nella puntata di oggi vedremo sfidarsi, come ormai avviene quotidianamente, i volti più amati del programma di Rai 1. Nella puntata di oggi de La prova del cuoco in particolare ritroveremo anche Alessandra Spisni che sarà protagonista di una ricetta di un primo piatto molto buono! Si va di cannelloni in questo nuovo appuntamento con il programma di Rai 1. Anche ieri l’amatissima Spisni è stata protagonista de La prova del cuoco proponendo un ottimo primo piatto: la ricetta dei tortelli ripieni di zucca con sugo e prosciutto.

E oggi invece ? Quali saranno le ricette viste oggi nella puntata de La prova del cuoco? Vediamo le anticipazioni ufficiali che arrivano dall’ufficio stampa Rai.

LA PROVA DEL CUOCO OGGI 8 OTTOBRE 2019: PRIMA SFIDA RICETTE CANNELLONI

Nella prima sfida, i due chef protagonisti, come ormai saprete, devono interpretare in modo diverso la stessa ricetta. Oggi Alessandra Spisni e Daniele Persegani si sfideranno a suon di cannelloni. Nella puntata dell’8 ottobre 2019 de La prova del cuoco, la prima sfida sarà su un piatto tipico della tradizione culinaria italiana, sicuramente interpretato in modo diverso dai due chef.

LA PROVA DEL CUOCO OGGI 8 OTTOBRE 2019: VERSO LO SCONTRO FINALE

Torna oggi Diego Bongiovanni che affronterà una nuova sfida individuale, questa volta la “nemica” da battere sarà Angelica Sepe. Ieri sono volati stracci tra Diego e la giudice Cinzia Fumagalli, tutta colpa della crema chantilly, e oggi invece, la chef apprezzerà le ricette del cuoco che porta il buonumore?

Per la sfida finale protagonisti Natale Giunta e Fabrizio Sepe. Al momento in vantaggio la squadra del pomodoro rosso che ieri, nello scontro finale, ha ribaltato il risultato.