La prova del cuoco oggi 9 ottobre 2019: pesce fritto e patatine. Chi vince?

Un nuovo appuntamento con La prova del cuoco oggi 9 ottobre 2019: che cosa bolle in pentola per la puntata odierna del programma di Rai 1? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio i nomi delle ricette che vedremo in onda oggi nella puntata che partirà come sempre alle 12. Il mezzogiorno di fuoco o del cuoco, in compagnia di Elisa Isoardi e Claudio Lippi ma soprattutto in compagnia delle buonissime ricette preparare da chef e maestri di cucina. Oggi tra gli altri temi si va di pesce fritto e patatine. Fish and Chips: come si può fare in casa questo piatto?

Puntata al maschile oggi, dopo due giorni in compagnia di Alessandra Spisni che ci ha deliziato con le sue super ricette, largo ai signori chef. Per chi si fosse perso le ricette di Alessandra ricordiamo che questa settimana ha preparato un buonissimo piatto di tortelli ripieni di zucca con ragù di prosciutto mentre ieri ci ha deliziati con un buonissimo primo piatto di cannelloni.

LA PROVA DEL CUOCO OGGI 9 OTTOBRE 2019: LE RICETTE

La pria manche dedicata appunto a “pesce fritto e patatine” per dirla all’italiana, vedrà protagonisti Natale Giunta e Riccardo Facchini che si sfidano sul tema. Nelle Prove Individuali, gareggeranno per le squadre di Pomodoro Rosso e Peperone Verde il “Re della pizza” Gino Sorbillo e il “cuoco del buonumore” Daniele Persegani. Nella Gara Finale, si affronteranno Rubina Rovini e Luigi Pomata. Una super puntata anche oggi quindi con La prova del cuoco. Vi ricordiamo che le ricette viste nella cucina de La prova del cuoco sono disponibili per voi nella sezione cucina del nostro sito, dedicata proprio a La prova del cuoco!

Appuntamento quindi a mezzogiorno con una nuova puntata del programma di Rai 1. La prova del cuoco in onda oggi come sempre dopo una nuova puntata di Storie Italiane. E per chi ama le ricette dedicate agli amici a 4 zampe da non perdere la puntata di domani!