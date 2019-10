Domenica Live anticipazioni 13 ottobre 2019: busta choc, Mary Poppins e molto altro

Che cosa vedremo nella puntata di Domenica Live in onda il 13 ottobre 2019? Come sempre le anticipazioni arrivano direttamente da Barbara d’Urso che nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi ha dato le prime indiscrezioni relative a quello che succederà domenica. Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live del 13 ottobre ci sarà spazio per Kikò Nalli. Come saprete Kikò ieri è stato aggredito in strada, in pieno giorno a Roma. Per fortuna Kikò sta bene ma ha denunciato alla polizia questa aggressione. La storia però è più complessa infatti Kikò ha raccontato che le persone che lo hanno aggredito lo hanno offeso e hanno offeso anche Barbara d’Urso. Nella puntata di Domenica Live in onda domenica racconterà maggiori dettagli in merito visto che sarà ospite del programma di Canale 5.Probabilmente insieme a Kikò ci sarà anche Ambra Lombardo che oggi ha commentato i fatti accaduti dicendosi schifata per quello che è successo al suo fidanzato.

DOMENICA LIVE 13 OTTOBRE 2019: LUNGA INTERVISTA AD ANTONELLA ELIA

Barbara d’Urso annuncia che nella puntata di Domenica Live ci sarà una lunga intervista ad Antonella Elia che farà molto molto sorridere.

DOMENICA LIVE 13 OTTOBRE 2019: ANNALISA MINETTI E’ MARY POPPINS

Come saprete in questa edizione di Domenica Live alcuni personaggi famosi decidono di vestire i panni di personaggi del mondo del cinema o dei cartoni animati. Domenica scorsa Giovanni Ciacci ha fatto sorridere nelle vesti di Elsa di Frozen mentre questa settimana toccherà ad Annalisa Minetti interpretare un personaggio amatissimo da grandi e piccini. Annalisa Minetti sarà infatti Mary Poppins.

DOMENICA LIVE 13 OTTOBRE: DOCUMENTO CHOC, PER CHI E’?

Non poteva mancare la busta gialla. Nella puntata di Domenica Live in onda il 13 ottobre 2019 ci sarà una busta gialla che contiene dei documenti choc ma la conduttrice al momento non ha rivelato nulla in merito per cui non ci resta che seguire la puntata per scoprire di che cosa si tratta!

Domenica Live ci aspetta il 13 ottobre 2019 come sempre alle 17,20 su Canale 5.