Carlo Conti a Domenica IN, Pieraccioni in diretta saluta Mara dicendo che sta guardando la d’Urso

Momenti di grande emozione nel corso dell’intervista di Mara Venier a Carlo Conti ma anche qualche risata, anzi molto divertimento nella prima parte di Domenica IN di oggi. Del resto Carlo si commuove, parla anche del suo privato ma tende a far arrivare al pubblico qualcosa di più giocoso. Ed è successo anche nella puntata di Domenica IN di oggi. Carlo infatti sarà ancora in giro per l’italia con lo spettacolo che lo vede protagonista al fianco di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. E così Mara, parlando proprio della versione teatrale dello spettacolo, ha chiesto al conduttore quali fossero le prossime tappe. Carlo però non sembrava essere molto preparato su tutte le date e allora ha chiesto di chiamare in diretta Leonardo Pieraccioni. Il regista e attore ha risposto subito al telefono ma quando Carlo gli ha chiesto se stesse seguendo ha commentato: “No ma io sto vedendo Barbara d’urso” provocando l’ilarità generale. Ma Mara Venieri tra le risate ha commentato: “Barbara non c’è , non è in diretta, arriva dopo” ha detto la conduttrice di Rai 1 che ha invece approfittato di quest asitiazione anche per salutare la sua collega. “Ciao Barbarella” ha detto Mara in diretta.

MARA VENIER SALUTA BARBARA D’URSO IN DIRETTA DA DOMENICA IN

Pieraccioni ha però continuato: “Io lo so che non c’è ancora Barbara ma io sono già sintonizzato, mi preparo in attesa di vederla.” Ilarità in studio per questo scambio di battute!

Peccato che almeno in tv per questo pomeriggio Barbara d’Urso non potrà rispondere visto che Domenica Live è registrato. In ogni caso tra le due conduttrici sembra proprio esser tornato il sereno. Del resto entrambe hanno detto di non aver mai litigato per cui a noi non resta che crederci!

Tornando alla telefonata, Pieraccioni non è stato utile: neppure lui si ricordava il nome del teatro! Carlo Conti aveva poi provato a chiamare anche Panariello che però non ha risposto. “Sai com’è, a quest’ora gli anziani fanno la pennichella” ha detto Conti.