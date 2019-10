LIVE Non è la D’Urso: Morgan assente, Barbara D’Urso parla da sola per 18 minuti

“The show must go on” urlavano a perdifiato i Queen nell’omonimo brano. Eppure davanti ad una assenza così grave sarebbe bastato semplicemente evitare o scusarsi con il pubblico da casa. Di cosa stiamo parlando? Ci riferiamo all’assenza (in)giustificata di Morgan dagli studi di LIVE Non è la D’Urso, il talk show di prima serata di Canale Cinque di cui sarebbe dovuto essere ospite nella odierna puntata del 20 ottobre 2019.

La presenza di Morgan era stata strombazzata ai quattro venti da alcuni giorni attraverso spot tv, comunicati stampa e persino il consueto lancio della conduttrice nella trasmissione Domenica Live (andata in onda dalle 17:20 fino alle 18:45). Nonostante questo però l’artista ha preferito confermare nel pomeriggio che non sarebbe più stato ospite del talk show dursiano attraverso un lungo messaggio pubblicato su Facebook. E dunque cosa fare con lo spazio studiato per lui all’interno della lunga diretta? La si è fatta lo stesso… anche senza Morgan.





LIVE Non è la D’Urso: Morgan assente, Barbara D’Urso parla da sola

Come già detto, lo spazio dedicato all’intervista cuore a cuore con Morgan è andato in onda lo stesso… ma senza Morgan. la conduttrice ha introdotto l’ospite, ha annunciato la sua assenza, ha continuato mandando in onda altri tre servizi montati sul caso dello sfratto e ha poi continuato per i successivi dieci minuti con un monologo senza interlocutori.

“Questa sera Morgan doveva essere qui” – ha spiegato la conduttrice – “La sua ospitata era stata confermata. C’era un contratto stipulato dall’avvocato di Morgan e dagli avvocati di Mediaset. Verso le ore 17:00, ci telefona il manager di Morgan al produttore di Live: Morgan ha cambiato idea e ha deciso di non venire più. Non vi posso dire il perché. Lo comunicherà Morgan” ci dice il manager. Alle 18 Morgan ha spiegato le motivazioni sui suoi social“.

Sui social Morgan spiega di non essere particolarmente contento di essere oggetto di trasmissioni basate sul gossip e che non sarebbe stata esaudita la sua richiesta di avere tre persone in studio che avrebbero in qualche modo potuto risolvergli il problema del suo sfratto: il Ministro per i Beni Culturali Franceschini, il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il sindaco della città di Monza.

Nel suo monologo, Barbara D’Urso ha graffiato Morgan: “Penso che Morgan sia un’artista che non rispetta gli altri artisti. Gli autori, tutti i giornalisti, tutti gli operatori, tutta la nostra produzione. Per quanto mi riguarda, il discorso è chiuso qui e andiamo avanti…”.