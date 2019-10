Scontro anche tra Daniele Persegani e Cinzia Fumagalli, a La prova del cuoco Elisa Isoardi garantisce che è tutto vero (Foto)

Se avete pensato anche solo per un attimo che gli scontri a La prova del cuoco tra la giuria e gli chef o maestri in cucina siano organizzati vi sbagliate perché proprio oggi Elisa Isoardi ha confessato che è tutto vero (foto). Altro scontro a La prova del cuoco oggi, o meglio tra Cinzia Fumagalli e Daniele Persegani ma lui ha risposto senza peli sulla lingua e con il sorriso. Che aria tira a La prova del cuoco? C’è bisogno di questo pepe? Ad alcuni piace ad altri molto meno ma ogni volta l’interesse è alto, si intuisce dai commenti. Tutta colpa della panna montata che oggi Persegani ha usato per la crema della sua cheesecake alla zucca; per la Fumagalli è inutile montarla se poi devi fare altri passaggi e mettere il dolce in forno. Non ha fatto una piega il simpaticissimo Persegani che non si è spostato di un millimetro dal suo sapere, dalle sue convinzioni in cucina.

A LA PROVA DEL CUOCO LA PANNA MONTATA FA DISCUTERE DANIELE PERSEGANI E CINZIA FUMAGALLI

Non sappiamo chi abbia torto o ragione ma è sempre una questione di modi, di atteggiamenti. I commenti del pubblico sui social rendono chiara l’idea. “Non metto in dubbio che la signora Fumagalli la sappia lunga sulla cucina. Ma mostrare soddisfazione quando riesce a dimostrare la sua antipatia per qualcuno la rende irritante. Invece di votare cucini. Mostri le sue abilità culinarie. Persegani sei fantastico ti seguo da anni e le tue ricette non deludono mai” ha scritto una telespettatrice. Davvero la Fumagalli ha i suoi preferiti a La prova del cuoco?





Tra un “posso dirti quello che voglio” e un altro oggi l’intervento di Elisa Isoardi: “Quante volte mia nonna litigava in cucina con mia zia… E’ tutto vero quello che succede a La prova del cuoco” quindi nessuno pensi che i litigi siano costruiti ad arte”. Un altro commento sui social: “Splendida ricetta ed i battibecchi con la Fumagalli a me fanno ridere. A nessuno viene in mente che le sia stato chiesto di fare di proposito “l’elemento di disturbo”? I cuochi la punzecchiano e stanno al gioco, diversamente credo che qualcuno le avrebbe già tirato una pentola in faccia”. A chi piace e a chi proprio no.