Stasera in tv 23 ottobre 2019 la finale di Amici Celebrities e Brooklyn

Stasera in tv 23 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda il film in prima tv Brooklyn in sfida con la finale di Amici Celebrities su Canale 5. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche la terza stagione di Rocco Schiavone con una puntata in prima visione, Federica Sciarelli con Chi l’ha visto e inoltre, Fuori dal coro con Mario Giordano, Viaggio nell’isola misteriosa, Atlantide con Andrea Purgatori, L’Assedio e X Factor 2019. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv mercoledì 23 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Brooklyn. Alle 21:25 in prima tv il film diretto da John Crowley del 2015, con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson ambientato nei primi anni Cinquanta – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Rocco Schiavone. Alle 21:20 in prima tv la fiction diretta da Simone Spada del 2019, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara; terza stagione con Fate il vostro gioco – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:30 l’appuntamento del mercoledì sera con Federica Sciarelli e i casi di persone scomparse – qui le anticipazioni – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 23 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Amici Celebrities. Alle 21:40 la finale del talent show diretta da Michelle Hunziker – Chi vincerà? – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Viaggio nell’isola misteriosa. Alle 21:20 il film diretto da Brad Peyton del 2012, con Josh Hutcherson, Dwaine Johnson – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal coro. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con Mario Giordano, al centro della puntata il problema non risolto con i campi rom e il caso di Bergamo nel reparto di oncologia – Consigliato sì





Su La7 c’è Atlantide. Alle 21:15 Andrea Purgatori che ci racconta anche con interviste esclusive “il grande imbroglio” di Hitler e l’olocausto nei campi di concentramento – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X Factor – La corsa verso i Live. Alle 21:30 i concorrenti si preparano per esibirsi ai live – Consigliato sì – Su Nove c’è L’Assedio. Alle 21:25 torna Daria Bignardi con nuove interviste, stasera ospite Arrigo Sacchi. Inoltre, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Bianca Berlinguer, lo scrittore Stefano Massini e Ketama126– Consigliato sì