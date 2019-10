Compleanno a La prova del cuoco per Daniele Persegani che riceve il regalo più bello (Foto)

Più che un regalo in realtà Persegani ha potuto esprimere un desiderio. C’è un sogno che vorrebbe si realizzasse ed Elisa Isoardi in cucina ha fatto il primo passo. Sappiamo che adora cucinare è ovvio ma c’è una cosa che per lui è vera gioia, ballare e quindi Daniele direbbe subito di sì a Ballando con le Stelle. Elisa ha lanciato la proposta in diretta ma ha anche promesso che avrebbe sentito Milly Carlucci. In realtà la conduttrice del talent dei ballerini vorrebbe nella prossima edizione proprio la padrona di casa de La prova del cuoco, ma è troppo difficile per lei occuparsi di due programmi contemporaneamente, anche se in modo diverso. Ballando con le stelle potrebbe davvero aprire le porte allo chef del cooking show di Rai 1?

BALLANDO CON LE STELLE SAREBBE IL REGALO PIU’ BELLO PER PERSEGANI

In attesa che il sogno si avveri è arrivato oggi un altro regalo, finalmente un bel ballo con Alessandra Spisni, anche lei appassionata di ballo. Bellissimi insieme, pieni di gioia e anche bravissimi ma questa non è una buona presentazione per il programma del sabato sera.

LA RICETTA DELLA CROSTATA DOLCE DI OGGI DANIELE PERSEGANI – LA TORTA PER IL SUO COMPLEANNO





Più volte Milly Carlucci ha spiegato che per il suo reality non chiede personaggi noti o famosi che siano già capaci di ballare, che danzino. Non deve essere una loro passione per cui hanno già preso lezioni o studiato. Insomma, i ballerini di Ballando con le Stelle sono solo i maestri e non i concorrenti, altrimenti cosa potrebbero imparare nelle varie settimane e nella sala prove? Noi invece facciamo il tifo per Daniele Persegani nel prossimo gruppo concorrenti, sarebbe di certo divertente vederlo impegnato in una cosa così diversa dalle crostate e dalla pasta fata in casa.