Colpo di scena a Uomini e Donne: una corteggiatrice diventa tronista con la benedizione di Maria

Pomeriggio molto intenso per i fans di Uomini e Donne. La registrazione del trono classico di oggi 31 ottobre 2019 ha infatti regalato molto di cui parlare: una scelta, la presentazione di un nuovo tronista, un no e l’arrivo di una nuova tronista che in realtà era già nello studio! Vi abbiamo già parlato di Carlo, il nuovo tronista che è stato presentato oggi. Vi abbiamo anche già detto che Alessandro Zarino ha scelto improvvisamente a sorpresa e si è beccato un no. Ma quello che non vi abbiamo detto è appunto che la sua corteggiatrice, Veronica, è stata scelta da Maria de Filippi per il trono! E’ lei la nuova tronista che prende proprio il posto di Alessandro.

Ma andiamo a scoprire quello che è successo nei dettagli. Un paio di ore fa infatti con le prime news e anticipazioni di questa registrazione di Uomini e Donne vi avevamo raccontato solo parte di quanto successo. Adesso invece abbiamo più dettagli e possiamo raccontarvi quello che è accaduto.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: LA SCELTA DI ALESSANDRO ZARINO

Alessandro e Veronica sono usciti in esterna insieme e sembravano stare molto bene. Lei ha fatto un gesto significativo ha voluto che il tronista sentisse i suoi nonni. Un gesto che però è stato apprezzato ma ritenuto troppo esagerato per il percorso. Veronica però trova Alessandro insicuro e contraddittorio. I due discutono, Veronica rivendica le sue scelte e punta invece il dito contro il tronista che è preso da lei ma non lo ammette. Veronica delusa dall’atteggiamento di Alessandro lascia lo studio. La ragazza infatti ha chiesto anche se avesse chiesto altre corteggiatrici visto che a suo parere il tronista non era interessato a nessuno. Quando Maria le dice che Alessandro aveva fatto proprio questa richiesta lei non ci vede più.

Nella pausa dedicata agli altri tronisti Alessandro riflette lasciando lo studio. Poi entra e chiede a Maria di poter fare la scelta dicendo che ha paura di perdere Veronica e che quindi decide di interrompere il percorso per uscire con lei e conoscerla meglio fuori.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: VERONICA E’ LA NUOVA TRONISTA

In studio nessuno sembra credere però alle buone intenzioni di Alessandro. Tutti pensano che lo stia facendo visto quello che è successo, come se si sentisse in colpa per qualcosa. Quando Veronica entra in studio ascolta le parole di Alessandro ma sembra non credergli. Anche gli opinionisti non sembrano essere convinti delle parole del tronista. Veronica quindi gli dice che non ha intenzione di uscire con lui dal programma.

A questo punto Alessandro lascia lo studio mentre Maria chiede a Veronica di restare. Le dice che ha apprezzato il suo percorso e anche il suo atteggiamento e il fatto che lei creda davvero nel programma. Per questo le chiede se vuole diventare la nuova tronista e lei accetta!

Visto che è Halloween possiamo dire che per Veronica è arrivato il dolcetto mentre Alessandro si è beccato uno scherzetto…