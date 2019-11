Live-Non è la d’Urso le anticipazioni del 4 novembre 2019: tutti gli ospiti

Le anticipazioni di Live-Non è la d’Urso sono arrivate direttamente da Pomeriggio Cinque con le parole di Barbara d’Urso che spiega che quella di lunedì sarà davvero una super puntata. L’ospite sicuramente più atteso della puntata di Live-Non è la d’Urso del 4 novembre 2019 è Marco Carta. Ieri è arrivata la sentenza: il cantante è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Era stato contestato il reato di concorso in furto, per il furto alla Rinascente di sei magliette per un valore di circa 1200 euro lo scorso maggio. Marco Carta aveva persino passato la notte del suo arresto in carcere per poi essere processato per direttissima.

Dopo la notizia della sua assoluzione Marco non ha rilasciato nessuna intervista, ha solo scritto un post sui social e lunedì per la prima volta commenterà i fatti nel salotto di Barbara d’Urso. Proprio in una puntata del mese di giugno, Marco aveva raccontato quello che era successo, proclamandosi innocente e spiegando di non aver nulla da nascondere perchè non aveva fatto niente. La conduttrice ha inoltre rivelato che Marco Carta porterà in studio documenti choc per dimostrare ancora una volta che non ha nulla a che fare nella vicenda che lo ha visto imputato.

Ovviamente il cantante non sarà il solo ospite della puntata di Live.

LIVE-NON E’ LA D’URSO: ECCO TUTTE LE ANTICIPAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2019

La puntata di Live anche questa settimana andrà in onda al lunedì sera ( anche se lo scorso lunedì non ha particolarmente brillato, anzi). Tra gli ospiti di questa puntata di Live ci sarà anche Cicciolina. Ilona Staller, dopo il siparietto hot che l’ha vista protagonista lunedì scorso, torna a parlare di suo figlio e della vicenda che lo vede coinvolto per possesso di droga. “I miei giornalisti mi hanno detto che la casa è devastata noi vi porteremo lì e ve la mostreremo” ha detto la conduttrice nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda ieri.

E poi si torna a parlare della famiglia Henger. Come saprete domenica scorsa Lucas Peracchi era stato ospite di Live per un faccia a faccia con Eva Henger, in attesa delle sue scuse pubbliche e di un confronto. La madre di Mercedesz aveva rifiutato l’invito la scorsa settimana ma questa volta a quanto pare ha deciso di incontrare il Peracchi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Live-Non è la d’urso in onda il 4 novembre 2019 alle 21,30 subito dopo Striscia la notizia.