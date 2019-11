Uomini e Donne trono over: Ida e Riccardo ancora in studio, la coppia fa flop?

Qualcuno si chiede che cosa ci facciano Ida e Riccardo ancora a Uomini e Donne visto che hanno deciso di continuare la loro conoscenza esclusiva. Il motivo chi segue il programma lo conosce molto bene. La legge non è uguale per tutti per cui se sei Pamela esci con Enzo e continui la conoscenza fuori dallo studio, se sei Ida, in questo momento la nuova Gemma, e il pubblico vuole sapere tutto di te, allora puoi tornare a Uomini e Donne anche se sei fidanzata con Riccardo, per intrattenere il pubblico di Canale 5 per qualche ora. E’ chiaro che la coppia, se mai dovesse tornare a essere tale, funzionerà solo se le luci della ribalta smetteranno di accendersi su quelle sedie rosse a centro studio. Ma al momento, conviene a tutti a quanto pare, che le vicende sentimentali di Ida Platano e Riccardo Guarnieri siano pubbliche.

UOMINI E DONNE NEWS TRONO OVER: COME PROCEDE TRA RICCARDO E IDA?

I due quindi sono stati protagonisti anche dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, il 2 novembre 2019 a Roma. Come vanno le cose? Ida in settimana è stata presente come sempre sui social, del resto è diventata la promoter numero 1 dei beveroni, per cui è chiaro che le sue stories invadano Instagram ( per chi si chiede come mai si continui ad andare in tv a parlare di amore non amore). Ma a quanto pare i sorrisoni che mostra tra una bevanda e un biscottino nascondono una mancata serenità. Ida infatti si lamenta molto di come Riccardo si sia comportato. Pare che tra i due non ci sia intimità, non ci siano stati neppure dei baci. E a proposito di social, Ida sottolinea come il suo uomo non abbia neppure commentato una dolce dedica che lei gli ha fatto sui social. Eppure Riccardo quando le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dimostra di sapere usare molto bene Instagram visto che ricondivide tutte le stories che i telespettatori e le varie fanpage dedicate a lui e alla sua donzella, pubblicano sui social.

Ida e Riccardo in studio hanno discusso molto sul fatto che ci sia ancora qualcosa che non va tra di loro. E la discussione procede anche dietro le quinte del programma con la coppia che lascia lo studio. Insomma quello che doveva essere un lieto fine al momento non è stato scritto…Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore per il momento questo ritorno di fiamma è solo un flop.