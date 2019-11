Francesca Barra ha scoperto che suo figlio aveva problemi durante un’ecografia (Foto)

Francesca Barra dalla sua bellissima famiglia allargata all’amore per Claudio Santamaria ma a Vieni da me c’è anche la domanda sulla ferita che non rimarginerà forse mai più (foto). La Barra non evita nessuna domanda, racconta perché sa che le sue parole possono aiutare altre donne, perché ha delle cose da spiegare, vuole farlo. Racconta del figlio che purtroppo ha perso, della rivelazione della gravidanza a tutti, perché la pancia ormai si vedeva, dell’ecografia che ha rivelato i problemi del bambino. Erano felici Francesca e Claudio Santamaria, un figlio era il loro desiderio da quando avevano capito che si amavano. Non arrivava e lei ha fatto delle cure ormonali forti, è ingrassata, non ha potuto lavorare come prima e poi è arrivata la pancia. Ha scoperto che il bimbo aveva problemi quando è andata a fare un’ecografia, aveva portato anche le sue figlie, voleva mostrare il fratellino e invece è successo altro. Oggi non riesce ancora ad accettare la sua pancia vuota, confessa che quando ha perso il bambino si è sentita per la prima volta fragile, persa. Lei che si definisce un leone è crollata e ha capito che era una donna e non un’eroina invincibile.

FRANCESCA BARRA NON VOLEVA ANDARE A VENEZIA SUL RED CARPET DEL FESTIVAL DEL CINEMA

Ha perso il bambino poco prima del Festival del Cinema di Venezia, Claudio Santamaria doveva andare, era prevista anche la sua presenza ma una notte si è svegliata e gli ha detto che non poteva, stava troppo male: “Sento un lutto dentro di me. Non ce la faccio a fare il red carpet con i fotografi e poi mi sentivo appesantita, stanca. Claudio mi ha detto: dammi una settimana di tempo, facciamo ginnastica, facciamo una dieta perché io ho bisogno di te. Se poi non ce la farai, io lo capirò’”.

A VIENI DA ME LA FAMIGLIA ALLARGATA DI FRANCESCA E CLAUDIO

Questo l’ha spronata, si è sgonfiata e sul red carpet ci è andata senza panciera, mostrando la pancetta. Un altro messaggio per le donne e poi ancora un altro: “Siamo vere, siamo deboli, ma siamo anche fortissime nel rialzarci”.