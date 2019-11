Domenica IN anticipazioni e ospiti 24 novembre: tutti gli ospiti di Mara Venier con tante storie di donne

Dopo il record stagione della passata settimana, con ascolti vicino ai 4 milioni di spettatori, Mara Venier torna anche il 24 novembre su Rai 1 con una nuova imperdibile puntata di Domenica IN; e non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno nello studio di Rai . Tra gli altri ci saranno anche Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, protagonisti del nuovo show “20 anni che siamo italiani”, in onda da venerdì 29 novembre su Rai1. Il cantante e la bellissima attrice sono stati anche ospiti ieri di Tali e quali per promuovere il programma che andrà in onda dal prossimo venerdì proprio al posto dello show di Carlo Conti.

Ma torniamo alle anticipazioni di Domenica IN: che cosa succederà in questa nuova puntata del programma di Rai 1? Scopriamolo insieme.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL 24 NOVEMBRE 2019

Non solo promozione del nuovo programma; Gigi D’Alessio si esibirà anche al pianoforte, cantando alcuni dei suoi successi.

Gigliola Cinquetti, una delle cantanti italiane più amate ed apprezzate anche all’estero, vincitrice di due Festival di Sanremo, racconterà la sua lunga e fortunata carriera, per poi esibirsi, accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, con il brano “Alle porte del sole”.

L’attore Marco Bocci interverrà per presentare il suo nuovo film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, tratto dal suo omonimo romanzo, nel quale si cimenta come regista ( lo vedremo tra l’altro anche ad Amici sempre per promuovere il suo film).

Sempre con Marco Bocci ci sarà spazio per parlare della sua carriera e della sua bella storia d’amore con Laura Chiatti.

La storia di questa settimana sarà quella di Nadia Toffa, l’indimenticabile inviata de “Le Iene”, prematuramente scomparsa, ed in studio interverrà la mamma, la signora Margherita Toffa. Dopo Quarto Grado e Domenica Live, la mamma di Nadia sceglie Mara Venier per parlare dei progetti che riguardano sua figlia.

Ci sarà spazio anche per una riflessione in occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. In studio, intervistato da Mara Venier, il ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede.

Appuntamento come sempre su Rai 1 in diretta alle 14.