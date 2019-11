A Domenica In Vanessa Incontrada in lacrime per la sua mamma, poi riceve torta e regalo di compleanno (Foto)

Anche quest’anno Vanessa Incontrada ha festeggiato il compleanno a Domenica In, una torta con candelina per esprimere il desiderio a occhi chiusi, il regalo di Mara Venier ma più di tutto le lacrime e le parole per la sua mamma (Foto). Gigi D’Alessio commenta che lui e Vanessa sono persone normali che vanno anche in televisione e sarà davvero per questo che entrambi piacciono molto. Non è mai banale ciò che esprime la splendida attrice spagnola così come non è banale la sua commozione quando scorrono le foto della sua infanzia, l’adolescenza, gli abbracci alla sua mamma. “Sappiamo tutti che il rapporto tra madre e figlia non è sempre semplice ci soni quei momenti in cui non capisci quando sei ragazza il perché di certi comportamenti e oggi a 41 anni capisco il perché. Ho perdonato a me stessa quei momenti di rabbia e di non comprensione che ho avuto nei suoi confronti e vederla adesso mi suscita tutto questo” racconta Vanessa Incontrada facendo riflettere tutte le figlie e commuovendo a sua volta Mara Venier.

VANESSA INCONTRADA FESTEGGIA IL COMPLEANNO A DOMENICA IN

Chissà quante figlie si saranno riviste nelle sue parole e nei rapporti complicati con le madri e chissà quante avranno pianto come lei oggi. Insieme hanno scritto due libri, un videomessaggio della sua mamma la scioglie del tutto: “Sei la persona più meravigliosa del mondo”. A Vanessa mancano i suoi abbracci, la distanza non aiuta ma si sentono di continuo.

Sul finire dell’intervista arriva anche la torta e Mara ha un bel regalo per lei, una maglietta con gli auguri. Appuntamento a venerdì 29 novembre in prima serata con il debutto di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada con tanti ospiti, un successo già annunciato, tre puntate piene di emozioni.