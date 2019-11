Domenica IN anticipazioni 1 dicembre 2019: puntata breve per Mara Venier, gli ospiti

La domenica di Rai 1 non è domenica senza Mara Venier! E andrà in onda domani una nuova puntata del programma domenicale di Rai 1. Che cosa vedremo nella puntata di Domenica IN del primo dicembre 2019? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno nel salotto di Mara Venier. Dopo una puntata molto forte, quella della passata settimana, con le lacrime e le emozioni dei protagonisti, da Vanessa Incontrada alla mamma di Nadia Toffa, passando per la stessa conduttrice, questa settimana si ritorna all’insegna della domenica della zia!

La puntata sarà più breve: ci sarà infatti la diretta la visita del Papa Greccio.

DOMENICA IN OSPITI E ANTICIPAZIONI DEL PRIMO DICEMBRE 2019

La puntata si aprirà con una lunga intervista a Paolo Bonolis, che interverrà per presentare il suo libro e si racconterà tra vita privata, carriera e progetti futuri. Rientrato da poco in Italia, dopo il matrimonio di sua figlia Martina, probabilmente Paolo parlerà anche delle emozioni provate in questo finale di 2019. I suoi due figli più grandi si sono sposati e adesso potrebbe presto diventare nonno!

Grande attesa per l’arrivo di Gianna Nannini, che canterà alcuni dei suoi successi, per poi esibirsi con la sua band nel nuovo singolo, già in vetta alle classifiche, “La differenza”. L’abbiamo vista anche sul palco di 20 anni che siamo italiani ma la sua voce è sempre molto attesa.

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo sarà intervistato da Mara Venier sul suo ultimo libro. Dalle 15:45 circa, fino alle 17:00, “Domenica In” non andrà in onda per dare la linea al TG1 che seguirà in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo dove San Francesco d’Assisi realizzò il primo Presepio.

Dalle 17:00 alle 17:24, tornerà in onda Mara Venier, in compagnia dello stesso Aldo Cazzullo, del giornalista e conduttore Alberto Matano e di Don Mario Pieracci, per uno speciale spazio di approfondimento, dedicato sempre a Papa Francesco. La regia è di Roberto Croce.