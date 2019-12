Claudio Lippi in lacrime a La prova del cuoco, in cucina arrivano la figlia e la nipotina (Foto)

Gran sorpresa per Claudio Lippi oggi a La prova del cuoco, c’è uno spazio speciale in cucina, una ricetta vegetariane ed entra un ospite speciale, sua figlia (foto). Federica è bravissima in cucina ma Lippi non immaginava arrivasse, è il suo regalo di Natale ma non è ancora completo, dalle quinte arriva anche la piccola Mia, la sua bellissima nipotina. Se il conduttore prima era emozionato adesso è davvero in lacrime, non sa cosa dire ma ci pensano le sue due bellissime donne. E’ un nonno speciale Claudio Lippi, lo conforma la piccola Mia, il suo nonno la accompagna a scuola e gioca con lei. Lui vorrebbe andare a casa con loro due ma La prova del cuoco continua, stringe forte la sua piccolina e intanto Federica propone il suo piatto. Federica in cucina a La prova del cuoco propone qualcosa di alternativo che fa anche bene, usa la quinoa che è fonte di proteine, spiega che non è un cereale, come invece credono in molti. La quinoa fa parte delle barbabietole e degli spinaci, è una pianta erbacea. Usa quella bicolore già cotta, propone delle polpette a base vegetale.

LA FIGLIA DI CLAUDIO LIPPI A LA PROVA DEL CUOCO

Per provare nuovi gusti e nuovi sapori aggiunge i cannellini, vanno bene anche quelli già cotti, lei cucina sempre così perché sono 12 anni che dice prova cosa nuove, in realtà sembra sia vegetariana, almeno da ciò che usa oggi nella sua ricetta. Intanto Lippi coccola la sua Mia e la figlia aggiunge alla sua ricetta il prezzemolo, sale, pepe e aglio in polvere, quindi il pane grattugiato per ottenere le sue polpette, ovvero i bon bon di quinoa e cannellini.





Federica spacca il video, non è solo bella e non è solo la figlia di Caludio Lippi ma se la cava davvero benissimo, per niente in imbarazzo davanti alle telecamere. Anche Mia dà una mano alla sua mamma, dà forma alle polpette e poi le passa nel pane grattugiato. Polpette fritte in olio di oliva e Claudio non può che guardarle ammirato. Sono tutti in rosa oggi, maglioncini dello stesso colore, di certo sarà stato il suggerimento degli autori per il conduttore inconsapevole della sorpresa enorme.