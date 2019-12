Domenica IN chiude alla grande il 2019: super ospiti e anche l’Oroscopo di Paolo Fox

Puntatona quella di Domenica IN del 29 dicembre 2019. Puntata assolutamente da non perdere quella di domenica con il programma di Mara Venier che saluta il 2019 con l’oroscopo di Paolo Fox ma anche con tantissimi ospiti. Una carrellata di VIP tutti pronti a salutare il vecchio anno e prepararsi all’arrivo del 2020. Per la conduttrice grandi ascolti in questo 2019 grazie a Domenica IN, un programma che piace e che è cucito addosso a Mara, sempre apprezzatissima con le sue interviste nel salotto di Rai 1.

Come si chiuderà quest’anno? Lo scopriamo con le anticipazioni di Domenica IN per il 29 dicembre 2019, eccole per voi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX A DOMENICA IN CON 12 VIP PRONTI AD ASCOLTARE LE PREVISIONI

Nella puntata di Domenica IN del 29 dicembre 2019, ampio spazio all’Oroscopo di Paolo Fox. Tanti i vip presenti nello studio di Rai 1 per ascoltare le previsioni astrologiche di Fox.

Tra loro: Giancarlo Magalli, Elisabeta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paoloantoni, Sal Da Vinci, Martufello.

Non solo oroscopo, ci saranno anche altri momenti da non perdere a Domenica IN. E torna anche la cucina nel salotto di Rai 1 dopo l’esperienza da bocciare di Benedetta Parodi. Questa domenica vedremo lo chef Gianfranco Vissani preparare alcuni piatti per il cenone di fine anno al’insegna del risparmio. Sarà una puntata di musica e di allegria con Jerry Calà che canterà un mix di successi di Lucio Battisti, mentre Enrico Nigiotti si esibirà con alcuni brani tratti dal suo ultimo album ‘Cenerentola e altre storie’.

L’ attrice ed opinionista Sandra Milo, sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier nella quale parlerà della sua carriera, dei suoi amori e del profondo affetto che la legava al regista Federico Fellini. La compagnia del musical ” Priscilla”, in queste settimane in tour in Italia, si esibirà in studio con i brani ‘It’s raining man’ e ‘Colors of my world’.

Puntata davvero ricca per chiudere in bellezza l’anno. Appuntamento alle 14 del 29 dicembre con una super Domenica IN. Mara Venier ci aspetta però prima di domenica, anche sabato sera con la seconda puntata de La porta dei sogni.