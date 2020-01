C’è posta per te prima puntata: il 2020 si apre con due super attori

E’ ormai davvero tutto pronto per la nuova edizione di C’è posta per te. Fazzolettini in mano, popcorn e si parte! Sabato 11 gennaio 2020 andrà in onda la prima puntata del programma di Maria De Filippi e c’è grande attesa per i nomi degli ospiti. La redazione di C’è posta ha già fatto un regalo al pubblico: annunciare le anticipazioni di questo primo appuntamento svelando i nomi dei due super ospiti di questa puntata.

Chi ci sarà in questa puntata che inaugura la stagione del programma di Canale 5? I nomi dei due ospiti non sono una sorpresa: infatti già qualche settimana fa ve ne avevamo parlato, anche perchè come saprete le puntate vengono registrate in grande anticipo. Ad esempio uno dei due ospiti è stato in Italia, per registrate la puntata di C’è posta, nel mese di agosto! Ma vediamo quindi le anticipazioni ufficiali.

C’E’ POSTA PER TE DALLA TURCHIA ARRIVA CAN YAMAN: TUTTE PAZZE PER LUI

Grande successo di Canale 5 questa estate, Bitter Sweet è stata la serie seguitissima dei pomeriggi estivi. E il protagonista maschile, Can Yaman, ha fatto perdere la testa alle spettatrici italiane, pazze di lui. Non è un caso se, nella puntata di C’è posta per te in onda l’11 gennaio 2020, della quale sarà protagonista, le ragazze saranno tutte pazze di lui: pubblico in delirio al suo ingresso, del resto, come non potrebbe essere altrimenti vista cotanta bellezza! Il giovane attore turco sarà un gradito regalo per qualcuno di speciale e noi non vediamo l’ora di vedere questa sorpresa!

C’E’ POSTA PER TE OSPITI 11 GENNAIO 2020: ARRIVA JOHNNY DEEP

E accoglienza altrettanto focosa per l’attore americano che, se la memoria non ci inganna, dovrebbe essere alla sua prima volta nel programma di Canale 5. Anche il suo nome era arrivato alla stampa qualche settimana fa. Chi era presente in studio infatti ha fatto qualche spoiler dicendo anche che Deep non si è mostrato molto coinvolto dalla storia di cui è stato protagonista. Sarà davvero così?

Non ci resta che sintonizzarci sabato sera su Canale 5 per seguire la prima imperdibile puntata di C’è posta per te con Maria de Filippi. Si scaldano i motori: alle 21,20 si parte!