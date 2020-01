Antonella Clerici a Sanremo 2020, il ritorno accanto ad Amadeus è una gran rivincita (Foto)

Il festival di Sanremo 2020 ci piace già così dalla prima conferenza stampa con la presentazione di Amadeus delle signore della tv e non solo, tra cui spicca Antonella Clerici, che ha voluto accanto in questa sua prima straordinaria esperienza (foto). Lasciamo da parte tutte le critiche di chi trova già note negative tra le scelte del conduttore perché non c’è dubbio che Amadeus stia realizzando il sogno di sempre di tantissime telespettatrici: basta leggere i nomi delle prescelte. L’ufficio stampa Rai ha mostrato ancora prima dell’inizio della conferenza l’entusiasmo delle prime protagoniste. Antonella Clerici al centro della foto, sempre lei accanto al padrone di casa, conduttore, direttore artistico. Amadeus ha voluto lei prima di tutte le altre, ma ricordiamo che ci sarà anche Mara Venier. Gran rivincita per l’ex conduttrice de La prova del cuoco; qualcuno l’aveva messa in un angolo ma il pubblico non ha gradito, tanti suoi colleghi non hanno apprezzato la scelta dall’alto ma ormai è acqua passata o meglio Antonella Clerici ci ha messo su una pietra.

Le classiche cinque serate del festival di Sanremo porteranno sul palco non solo tante canzoni e ottima musica, i cantanti amati da chi il festival lo segue da tempo e chi non lo ha mai seguito, ma anche tutte le signore scelte da Amadeus. Non solo Antonella Clerici e Mara Venie ma anche Francesca Sofia Novello, nota più che altro per essere la fidanzata di Valentino Rossi; Diletta Leotta che non ha bisogno di presentazione e tutte le altre.

Il 70esimo festival di Sanremo abbraccerà tanto del mondo dello spettacolo e intanto ha abbracciato Antonella Clerici scegliendo un volto amato, un volto rassicurante, una mamma, una compagna, un esempio, ovvio una gran professionista. Presto ne sapremo di più ma intanto non possiamo che applaudire le scelte di Amadeus.