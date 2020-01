La scelta di Giulio Raselli: quando andrà in onda? Arrivano i dettagli

Siamo finalmente vicini alla scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne! Se durante le registrazioni della settimana scorsa il tronista e le sue due corteggiatrici rimaste erano misteriosamente assenti in studio, ad oggi ci sono delle novità che riguardano proprio la scelta di Giulio. I tanti telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne possono stare tranquilli perché Raselli non è sparito dal programma di Canale 5 senza fare la sua importante decisione. Al contrario, la scelta di Giulio Raselli andrà in onda in diretta! Quando? Lunedì 20 gennaio 2020, come sempre su Canale 5. La curiosità su questa scelta cresce sempre di più e quindi andiamo a vedere qualche dettaglio in più tra anticipazioni e pronostici sulle due corteggiatrici.

Uomini e Donne, finalmente la scelta di Giulio Raselli: Giovanna o Giulia?

Lunedì scopriremo finalmente quale donna Giulio Raselli vorrà al suo fianco. Le due corteggiatrici che si contendono la scelta del tronista sono Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Le due ragazze sono molto diverse tra di loro, in particolar modo per quanto riguarda il lato caratteriale. Giovanna è di Roma, fa la commessa nel negozio della madre e, secondo i telespettatori di Uomini e Donne, potrebbe essere proprio lei la scelta di Raselli. Giulia, invece, è di Lecce ma vive a Milano dove fa la PR e la modella. Tra la D’Urso e Giulio è subito scoppiato qualcosa di speciale a Uomini e Donne anche se il loro percorso al programma di Maria De Filippi è stato tormentato per il gossip di un bacio di Giulia con un calciatore. L’indiscrezione è stata smentita e dunque la corteggiatrice è tornata tranquilla, relativamente tranquilla in realtà.

La scelta di Giulio Raselli: perché in diretta e chi sceglierà tra le due corteggiatrici

Non sarebbe la prima volta che una scelta di Uomini e Donne va in onda in diretta. Anche le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e la stessa Giulia Cavaglià (che ha dato il due di picche a Giulio Raselli quando era il suo corteggiatore) sono state mandate in onda in diretta. Il motivo potrebbe essere legato al fatto che dopo le registrazioni delle varie puntate di Uomini e Donne vengono poi diffuse le anticipazioni sul web e lo spoiler arriva dritto ai telespettatori. Mandando in onda la scelta in diretta, invece, si lascia al pubblico l’effetto sorpresa nonché l’ansia fino ai petali rossi.

A questo punto non ci resta che attendere lunedì 20 gennaio 2020, ore 14.45 su Canale 5, per vedere la scelta di Giulio Raselli. Il popolo del web è più per Giovanna ma rimane il dubbio visto che la corteggiatrice, durante le ultime puntate, ha litigato spesso e volentieri con il tronista e ha pure affermato di poter decidere di dire di no a Raselli nel momento della scelta. Una minaccia? Giulia, invece, dal canto suo, pare già abbastanza convinta del ragazzo e di un possibile futuro al suo fianco. Chissà se lo è anche il bel tronista. Secondo voi chi sceglierà Giulio Raselli?