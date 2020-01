A C’è posta per te Giuseppe perdona Valeria e conquista il pubblico femminile: sui social il delirio

E’ stata una puntata all’insegna dell’ormone quella di C’è posta per te in onda il 18 gennaio 2020. Aperta alla grande da Can Yaman che ha fatto impazzire spettatrici e spettatori e poi continuata con grandi apprezzamenti per Lorenzo, il ragazzo di Prato ma soprattutto per Giuseppe, chiamato nello studio di C’è posta per te dalla sua compagna per provare a ricominciare insieme dopo una crisi. Giuseppe ha conquistato il pubblico femminile del programma di Canale 5. Sui social un vero e proprio delirio: c’è persino chi ha chiesto a gran voce che Giuseppe fosse uno dei nuovi tronisti. Tutti a cercare il cognome di Giuseppe e quello di Valeria per capire, spiando sul profilo social, se i due stiano ancora insieme o meno. Non è la prima volta che succede qualcosa di simile a dimostrazione di come Maria sia capace di smuovere le “coscienze”.

A C’E’ POSTA PER TE PUBBLICO IN DELIRIO PER GIUSEPPE

Giuseppe è stato chiamato in studio dalla sua compagna Valeria, madre anche delle sue due bambine. I due stanno insieme da più di otto anni ma la loro relazione è entrata in crisi perchè Giuseppe non ha voluto sposare Valeria, e davanti a Maria ha poi spiegato anche i motivi di questo gesto. Valeria quindi nel periodo di rottura ha avuto una sbandata, con una storiella di una sera che Giuseppe sembra non averle perdonato. Ma in realtà come spiega Maria, i due si vedono, spesso hanno anche dei momenti di intimità solo che Giuseppe non riesce a tornare a vivere nella loro casa. Non è facile, spiega il protagonista maschile della storia, perchè ha paura che si possano commettere gli stessi errori, ha bisogno del suo tempo per metabolizzare. Alla fine però decide di aprire la busta, stupito dal fatto che la sua Valeria abbia fatto un gesto simile.

Stanno ancora insieme? Sui social i due sono presenti ma non sembrano scambiarsi frasi d’amore. Non si cono particolari segnali che ci permettano di capire se stiano insieme o meno per cui Giuseppe potrebbe ancora essere, come il pubblico vuole, un potenziale tronista!