A C’è Posta per te tutti pazzi per Can Yaman: l’attore turco sfodera simpatia, bellezza e un italiano impeccabile

La saggezza di Maria non ha confini! Ed è stata l’unica a capire quanto il pubblico italiano avesse bisogno di Can Yaman! L’attore turco amatissimo dai telespettatori che hanno seguito la soap Biter Sweet questa estate ma non solo. Can infatti è seguitissimo sui social e anche se la serie è andata in onda in Italia questa estate, il suo successo continua tanto che le appassionate e gli appassionati, hanno divorato tutte le serie in turco pur di continuare a vedere il loro beniamino. E Maria che tutto sa, non poteva non far arrivare Can Yaman anche nello studio di C’è posta per te. La conduttrice ha fatto davvero fatica a contenere gli ormoni del pubblico arrivato in studio a Roma. E’ stato anche complicato far iniziare a parlare la ragazza protagonista della storia. Maria ha chiesto al pubblico di provare a concentrarsi un po’ su questa storia ma le urla delle fans e anche dei fans, non smettevano di riecheggiare nello studio di Canale 5. Tutti avrebbero voluto essere al fianco di Can Yaman su quel pouf, essere il biberon nelle sue mani.

TUTTE PAZZE DI CAN YAMAN A C’E’ POSTA PER TE: COLPACCIO DI MARIA

E l’attore, bisogna dirlo, ha stupito tutti anche per simpatia e dolcezza. Non ha avuto bisogno del traduttore, ha dimostrato di aver imparato anche l’italiano in pochissimo tempo. Ha parlato delle sue paure, quelle di perdere le persone per lui importantissime, mamma e papà; ha scherzato sul fatto che nelle serie interpretate si è sempre sposato e la sua nonna e la sua mamma hanno pianto ogni volta; ha parlato delle sue passioni ma soprattutto ha dimostrato anche grande sensibilità nella storia di cui è stato protagonista.

Insomma anche questa volta Maria de Filippi ha fatto centro. Le fans dell’attore sperano di rivederlo magari in una intervista più lunga, per raccontarsi. Si diceva che nello stesso periodo in cui aveva registrato C’è posta, avrebbe registrato anche Verissimo ma visto che questa intervistata non è mai andata in onda, immaginiamo non ci sia stata.

Da sottolineare anche come per molto tempo in tendenza sui social non ci sia stato solo l’hashtag #cepostaperte ma #cepostapertecanyaman. Un grande grande successo, vedremo anche se gli ascolti avranno giovato registrando un altro record per il programma di Canale 5.