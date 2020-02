Amaurys Perez piange per la figlia a La prova del cuoco, per Daisy non trattiene le lacrime (Foto)

Ospiti a La prova del cuoco oggi Amaurys Perez e Massimiliano Rosolino, due grandi campioni, due uomini speciali nel giorno di San Valentino e se il campione sposato con Natalia Titova è tutto risate e battute, l’altro è il gigante ancora più buono (foto). Per Amaurys Perez basta sentire parlare di sua figlia per emozionarsi, è incontrollabile su questo argomento. La piccola Daisy ha solo 3 anni e lui si scioglie tutti i giorni per lei. Racconta che basta la sua vocina quando arriva a casa che gli dice “Vieni qui che tu sei il mio principe” e lui è l’uomo più felice al mondo. Perez cerca di non far scendere le lacrime ma anche Elisa Isoardi era consapevole che in quel momento l’avrebbe visto piangere. Il campione che abbiamo visto in vari programmi tv non avrebbe mai immaginato che la sua terza figlia lo avrebbe reso così emotivo ma continua a essere sempre così.

AMAURYS PEREZ CON SUA MOGLIE IL DOLORE DEL PASSATO PER AVERE FIGLI

Il desiderio più grande di Amaurys e sua moglie Angela Rende era quello di creare la loro famiglia ma i figli dopo il matrimonio non arrivavano. La coppia ha vissuto il dolore dell’aborto e purtroppo per più di una volta. Hanno vissuto insieme sei aborti. Hanno girato il mondo per realizzare il loro sogno mentre i medici assicuravano che non ce l’avrebbero mai fatta.











Nel 2010 invece è nato il primo figlio, non ci speravano più ma è arrivato Cristian. Poi sono nati Gabriel e la piccola principessa, Daisy. E’ un papà e un marito felice e niente lo rende più orgoglioso della sua famiglia ma per la bimba c’è un’emozione speciale. A La prova del cuoco le emozioni nella giornata di San Valentino non finiscono qui, si prosegue con grandi discorsi e ancora amore.