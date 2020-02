E’ ancora innamorata Serena Rutelli che a Vieni da me non riesce a fingere (Foto)

Serena Rutelli non riesce a mentire e a Vieni da me confessa che è ancora innamorata di Prince Zorresi, il suo ex ragazzo, il 21enne con cui era pronta a convivere e creare una famiglia (foto). E’ del giorno di San Valentino il suo annuncio apparso sui social, le parole con cui ufficializzava che tra loro due il rapporto si era interrotto. In quel caso non era però stata molto chiara, non si capiva chi dei due avesse messo la parola fine al loro amore. Oggi a Vieni da me ha lasciato intendere che se lei è ancora innamorata forse è Prince che potrebbe avere cambiato i suoi sentimenti. Sono in buoni rapporti ma lei è ancora innamoratissima, ha confidato a Caterina Balivo sorpresa per la sua semplicità. Sono stati insieme due anni e Serena Rutelli ne ha nove in più di lui che però è molto maturo nonostante la sua giovane età, queste le sue parole per Prince.

SERENA RUTELLI NON RIESCE A NASCONDERE I SUOI SENTIMENTI PER PRINCE ZORRESI

La rimprovera dolcemente Rossella perché se è vero che in amore vince chi fugge lei con questa dichiarazione in diretta tv sta perdendo. Non è per lei che è finita la storia d’amore ma adesso che Prince sa che lei lo aspetta non tornerà, è il gioco dell’amore.

Ha raccontato tanto di se stessa la Rutelli nel programma di Rai 1 ma l’aveva già fatto tante volte durante la lunga permanenza al GF Vip. Un’esperienza che voleva fare con tutta se stessa e che le è servita anche per diventare più forte.Di fragilità ne ha tante, è ovvio per il suo passato così difficile, ma tutto è compensato dall’amore che poi le hanno dato i suoi genitori adottivi, i veri genitori. Difficile però sentirla parlare ancora oggi di quando aveva 9 anni, delle botte prese, dell’affetto mai avuto.