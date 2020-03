Domenica IN anticipazioni: gli ospiti del primo marzo 2020

Che cosa succederà nella puntata di Domenica IN di oggi primo marzo 2020? Mara Venier inaugura un nuovo mese con una nuova puntata del programma che registra record su record nel pomeriggio di Rai 1. Un’altra stagione di successi per la conduttrice, nonostante gli ostacoli trovati quest’anno sul suo cammino. Ma si va avanti perchè la cosa che più conta, sempre, è l’affetto del pubblico a casa che segue Mara con grande passione! E oggi il compito è anche quello di tenere compagnia alle tante persone che non potranno uscire dalle loro case, che affrontano un momento particolare.

Cosa succederà dunque nella 25esima puntata di Domenica IN? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti protagonisti del programma di Rai 1 oggi 1 marzo 2020.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL PRIMO MARZO 2020

La puntata di Domenica IN di oggi si aprirà con un’ampia intervista al giornalista Vincenzo Mollica, in pensione dal 29 febbraio, dopo 40 anni di attività al TG1. Per l’occasione, verrà mostrato anche un filmato inedito realizzato da Adriano Celentano e che contiene immagini del ‘molleggiato’ e di Vincenzo Mollica, da sempre grandi amici. Un altro dono che Adriano ha fatto a Mara!

Ancora tanto spazio alla musica con Marco Masini, che si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei suoi celebri successi oltre al brano “Il confronto”, presentato a Sanremo. E chissà che Mara non riesca a fargli spiegare anche tutta la questione legata alla polemica con Elodie. Fino a questo momento Marco Masini non ne ha mai parlato, è arrivato il momento di farlo?

Le Vibrazioni, invece, canteranno il brano “Dov’è”, saltata l’intervista domenica scorsa, si torna in scena oggi. E ancora, oggi a Domenica IN anche Michele Zarrillo accennerà alcune delle sue bellissime canzoni per poi esibirsi con il brano sanremese “Nell’estasi o nel fango”.

La storia dell’indimenticabile Renato Rascel rivivrà attraverso un’ampia intervista con Giuditta Saltarini, sua compagna per tanti anni, con la quale si ripercorreranno i momenti più belli della loro carriera e della loro storia d’amore dalla quale nacque il figlio Cesare, oggi apprezzato cantante e musicista.

La puntata si concluderà con un’intervista al Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora, che interverrà insieme alla Nazionale italiana di pallanuoto.

Appuntamento alle 14 in diretta oggi su Rai 1.