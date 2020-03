Samanta Togni e il marito emozionati: le immagini del matrimonio a Domenica Live (Foto)

A due settimane dal matrimonio Samanta Togni e Mario Russo hanno accettato l’invito a Domenica Live per un’esclusiva con Barbara D’Urso, bellissimi ed emozionati hanno mostrato le immagini del loro matrimonio (foto). Avevamo già curiosato sui social scoprendo subito l’abito da sposa di Samantha Togni così come il viaggio di nozze in un luogo magico in Lapponia. E’ già stato detto e visto tanto del matrimonio della ex ballerina di Ballando sotto le Stelle ma con Domenica Live sono in tv per la prima volta da marito e moglie. In realtà ci aspettavamo di vederli insieme mano nella mano nel salotto di Caterina Balivo, a Vieni da me, invece eccoli nello studio vuoto di Mediaset. Senza il pubblico ma con tutte le loro emozioni. Per la prima volta gli sposi hanno visto le immagini del loro matrimonio, dal sì al ballo romantico stretti l’uno all’altra.

SAMANTA TOGNI E MARIO RUSSO A DOMENICA LIVE DOPO IL MATRIMONIO

Ormai anche Mario è del tutto a suo agio davanti alle telecamere, racconta come ha chiesto alla sua Samanta di diventare sua moglie. Occhi che brillano, fedi anche luccicano e poi c’è il video di Samuel Peron, testimone di nozze della Togni, che augura loro tutto l’amore possibile, che conferma che i loro occhi sono pieni d’amore, anche lui emozionato ed elegantissimo nel giorno delle nozze.

IL VIAGGIO DI NOZZE DI SAMANTA TOGNI

Ancora una volta ammiriamo l’abito da sposa della splendida ballerina. Nessuna tradizione rispettata, gli sposi sono arrivati in auto insieme, hanno dormito insieme la notte prima. Il matrimonio a Narni in piena allegria e Barbara D’Urso non può che applaudire alla loro felicità. In meno di un anno si sono conosciuti, innamorati, fidanzati e sposati. Arriverà anche un bebè? Il figlio di Samanta Togni dolcissimo ha portato le fedi alla mamma e a Mario nel giorno del sì, non poteva certo mancare per lui un ruolo fondamentale. Chissà se presto saranno anche ospiti a Vieni da me.