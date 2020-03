Uomini e Donne anticipazioni: il trono over va avanti e Armando torna alla corte di Maria

Proprio questa mattina ci chiedevamo che cosa stesse succedendo in queste ore per quello che riguarda il trono over. Non essendoci il pubblico in studio, non è stato semplice capire se le puntate fossero state registrate nel fine settimana o meno. Dalle talpe del vicolo delle news arrivano però le anticipazioni di Uomini e Donne che ci rivelano che domenica 8 marzo è stata registrata una puntata del trono over. In studio praticamente, da quello che abbiamo compreso, c’erano pochissime dame e cavalieri, e la maggior parte di loro provenivano da regioni non al centro dell’epidemia ( anche se da domenica a oggi molte cose sono cambiate). Certo ci saremmo aspettati che magari Gemma Galgani, vista la sua età avesse rinunciato a muoversi da Torino ( in Piemonte si registrano molti casi di coronavirus) e invece non lo ha fatto. La dama ha raggiunto Roma e pare che in studio per lei ci fosse anche un altro corteggiatore…

Ma sicuramente il pubblico che segue Uomini e Donne con piacere è interessato a conoscere le novità su Armando Incarnato: il cavaliere è ritornato oppure no da Maria dopo quello che è successo nell’ultima puntata in onda venerdì?

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: IL RITORNO DI ARMANDO

Possiamo dirvi che Armando è stato protagonista di questa registrazione e che quindi probabilmente, proprio nella puntata del trono over in onda domani pomeriggio, potremmo vederlo ( a meno che non si scelga di andare in onda con il trono classico visto che ci sono ancora diverse puntate a disposizione).

Armando quindi, dopo la sfuriata di Maria de Filippi è tornato in studio per la registrazione e ha deciso di chiedere scusa a Veronica per quello che era successo nell’ultima puntata. La dama però non ha accettato le scuse, e a nostro modesto avviso, ha fatto anche molto bene!

Tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over anche Valentina che a quanto pare è uscita con Andrea. Vedremo come sono andate le cose tra di loro!