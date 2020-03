La prova del cuoco cerca di andare avanti con i collegamenti nelle cucine degli chef (Foto)

In tv è complicato per tutti andare in onda, soprattutto per i programmi come La prova del cuoco che ogni giorno devono portare in diretta protagonisti e novità per il pubblico (foto). Gli chef non possono arrivare facilmente in studio, più semplice per chi è di Roma ma resta ugualmente tutto molto complicato. In aiuto in cucina sono tornate Monica Leofreddi e Anna Falchi ma i telespettatori vogliono i cuochi e dalla Sicilia Natale Giunta ha aperto la sua cucina, la cucina del suo ristorante mostrando la ricetta dei calamari ripieni. Anche lo chef siciliano ha dovuto chiudere lasciando a casa circa 40 dipendenti. E’ un dolore per tutti e anche lui stringe i denti, ringrazia la Rai e promette che ci sarà ogni volta che La prova del cuoco lo chiama. Non è l’unico Giunta a collegarsi da casa, anche Daniele Persegani ma lui è sul suo divano con non poca difficoltà per il collegamento.

LA PROVA DEL CUOCO RINGRAZIA TUTTI I PRESENTI IN QUESTO MOMENTO DIFFICILISSIMO

“Spero di rivedervi presto e di abbracciarvi presto” è così che Giunta saluta tutti e lascia trasparire la sua emozione. Daniele Persegani aggiunge l’allegria possibile ma non è semplice; a lui il compito di giudicare il duello dei vip. Si continua a cucinare e anche Elisa Isoardi si mette da sola ai fornelli preparando i suoi cookies al cioccolato dedicati ai bambini.

Claudio Lippi si trasforma in bebè, più buffo del solito. Il silenzio nello studio è fastidioso, Elisa è in difficoltà ma resiste come può. Fino a quando riusciranno saranno in onda per tenere compagnia a tutti. Fabrizio Sepe è per l’ennesima volta in cucina, è tornato anche Gabriele Bonci, la giuria prosegue, ognuno fa la sua parte. C’è il minimo indispensabile dietro le quinte, poche persone e si continua.