Luca Argentero presto papà, la gioia nei suoi occhi è la speranza a Domenica In (Foto)

Mara Venier è tornata per qualche ora a Domenica In e tra i suoi ospiti tutti in collegamento da casa c’è anche Luca Argentero (foto). L’attore sarà presto papà per la prima volta, al pubblico confida che mancano poche settimane al parto. E’ felice Luca Argentero, lui e Cristina Marino sono molto emozionati, non lo nasconde, perché dovrebbe farlo. Conosce come tutti la situazione in Italia, come tutti ascolta quei numeri a ogni bollettino, ogni sera, ma i suoi occhi pieni di gioia tradiscono tutto e per fortuna ci ricordano che c’è speranza. Ci sono i bambini che nascono e tra questi presto ci sarà la sua bambina, certo sono altri numeri che non riescono a farci dimenticare il dramma che stiamo vivendo in queste settimane, il dolore che sta lacerando più di tutti gli italiani al Nord, però ci apre alla speranza perché non potrà esserci per sempre solo dolore. “Volevamo vivere diversamente questo periodo ma purtroppo non è così” non si lamenta di certo ma il sorriso si spegne sulle labbra.

LUCA ARGENTERO PROTAGONISTA DI DOC NELLE TUE MANI

Nascerà una bimba, la Venier mostra le immagini di Cristina con il pancione, è bellissima e Luca si emoziona ancora di più. Esprime la vita che arriva al cuore, Mara Venier sottolinea quante emozioni riesca a regalare a tutti attraverso Skype e di certo giovedì sera lo farà ancora. Luca Argentero sarà protagonista della serie tv Doc Nelle tue mani, giovedì sera la prima puntata in onda su Rai 1. Sono pronte le prime quattro puntate, per le altre quattro dovremo attendere l’autunno, il Coronavirus ha fermato anche il suo lavoro ovviamente.

Luca e Cristina non hanno ancora scelto il nome della bimba, in compenso l’attore sa che presto in casa saranno in due contro uno, ed è pazzo di gioia, nonostante tutto.